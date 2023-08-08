Excel 中 Ctrl+1 键用法攻略

锵锵！大家好哇~ 这里是力图用最简单易懂的语言介绍 Excel 知识的职场奋斗人卫星酱~

Excel 表格的自定义格式，想必大家都不陌生吧？它可是我们实现快速录入数据的大功臣呢！

使用自定义格式代码，能够让录入的数据以各种我们想要的格式呈现，可以说使用自定义格式来打扮数据，都是基操勿六啦~

但是，你真的认识那些代码吗？或者说，你真的知道自定义格式中字符的真面目吗……

管那么多能用不就完事儿了？不不不，要知道知己知彼，百战不殆~ 就今天，看卫星酱为你揭开这些符号的庐山真面目 ——

自定义格式中代替某些类型的数据占住固定位置的字符叫做占位符，这里我们将它们粗略地分为以下三类：

1、数字占位符

这一类的占位符都是帮数字占位置，或者与数字有关的字符。

0

首先是我们的符号 0，一个 0 就代表一个数字，如果实际数字的位数大于 0 的个数，则显示实际数字，否则用 0 补足。但如果是小数点后的数字大于 0 的个数，则四舍五入截取。

举例：现在我们将 B 列的自定义格式设置为 00.0（PS. 这里为了展示效果，单独将 B2 单元格设置成了文本格式喔！），若实际数字为 365，则显示为 365.0；实际数字为 5，显示为 05.0；而实际数字为 12.56 时，显示为四舍五入的 12.6。

#

#同样是数字占位符，如果小数点后的数字大于 0 的个数，也会四舍五入截取。但它和 0 不同的是，#只显示有意义的零，而不显示无意义的零。

举例：现在我们将 B 列的自定义格式设置为##.##，C 列的自定义格式设置为 00.00，若实际数字为 3.14 和 3.141，BC 两列显示如下图：

从图中我们可以看到这两种字符的不同。

?

这个符号并不代表数字，却能让不等长的数据按小数点对齐。

? 的原理是在小数点两边添加空格，直到这些数字按照小数点对齐为止。

举例：现在我们将 B 列的自定义格式设置为??.??，输入不同位数的数字，会显示为下图的样子：

,

这个是半角逗号，它是千分位分隔符，如果你想要你的数据以千分位显示，就可以用上它。

一般我们将 B 列的自定义格式设置为#,###

这样比较大的数字就会很好分辨啦~

.

最后还有我们的.

可别忘了它也是数字中的重要字符喔~

没错，它就是 —— 小数点

2、文本占位符

好啦，接下来是和文本有关的占位符。

@

@表示文本。注意！一个 @表示文本值本身，不是一个 @一个字符哦！也就是说 @等于你填在那个格子里的文本整体！

像这样：如果我设置 B 列的单元格格式为 [绿色]@，那么这一列的文本都会变成绿色！

而 @连用则会让你输入的文本值重复。比如：设置 B 列的格式为 @@，那么我们输入「小星星」，就会显示为「小星星小星星」！是不是非常有趣呢？

\ 和!

这两个符号不为文本占位，但这里我仍然将它们分类到文本占位符，因为它们都可以将特殊含义的字符转义为文本。

\ 和! 都是强制转义符，它们能将特殊含义的字符转义为文本。比如：我们将 B 列的单元格格式设置为 0,.0\ 千米，那么结果如下图所示：

这个代码的意思是：将千位之后的数值变为「千米」，并保留一位小数。

有点难理解？再来看一个! 的代码，其效果是一样的：B 列单元格格式设置为 0!.0, 万元 ↓↓↓

这个代码的意思是：将万位之后的数值变为「万元」，并保留千分位作为小数。

这里的 \ 和! 可以互换，没有影响~

代码图解：

3、日期与时间

接下来是表示日期和时间的占位符，这部分就比较容易记住啦，可以稍稍和英文联系下~ 请看：

y

y 指代 year，也就是年。不同写法的含义如下：

yy：显示双位年份

yyyy：显示四位年份

m

m 表示 month，月份的意思。不同写法的含义如下：

m：日期显示为月

mm：显示为双位月份，1 会显示为 01

mmm: 月份显示为英文简写

mmmm：月份的英文全称

mmmmm : 英文月份首字母大写

d

d 指 day，表明天数。不同写法的含义如下：

d：日期显示为天数

dd：显示为双位天数，1 会显示为 01

ddd: 显示为英文星期简写

dddd: 显示完整英文星期

a

a 也同样是星期，不过是中文的。

输入 aaaa 会让日期显示为星期，输入 aaa 则可以不显示「星期」两个字~

h

h 是 hour，也就是小时的意思。不同写法的含义如下：

h: 显示一位小时，也就是 0~23

hh: 显示两位小时，个位小时会用 0 补齐，比如 01

m

虽然也是 m，但这里却是 minute, 分钟的意思哦！不同写法的含义如下：

m: 以一位显示分钟（0~59）

mm: 以两位显示分钟（01~59）

PS. 用这个代码表示分钟时要注意，它要与表示小时或表示秒的代码配合使用，否则会被默认成月份代码喔！

s

这个就是 second，表示秒了~

同样地，s 是以一位显示秒（0~59），而 ss 以两位显示秒（01~59）啦！

时间与日期的占位符都很有规律吧？一张表总结下：

4、重复与颜色

最后的重复占位符和颜色占位符是两个无门无派的家伙，就让它们俩抱团取暖好啦：

*

星号 * 是表示重复的占位符，它可以无限显示 * 号后的内容，直到填充满整个单元格，就好像你睡着按到了键盘一样~

用它做目录再方便不过啦!

比如我输入代码 @*-"1"

颜色

颜色占位符会把你的指定的内容填充成彩色的，这样很方便我们做标记和区分。

它的中文表达式有八种颜色可选：[红色]、[黑色]、[黄色]、[绿色]、[白色]、[蓝色]、[青色] 和 [洋红]。（注意，如果输入 [青色] 报错的话改为输入 [蓝绿色]）

如果还想要其他颜色，我们可以使用 [颜色 1]，[颜色 2]…… 这样的表达方式，表达 56 种不同的颜色。不同数字代表的颜色如下图所示：

5、小小的总结

今天一下子讲了这么多种占位符的含义呢，一起来复习下吧：

零井 (0#) 给零占好位，井不显示无意义。

问号 (?) 让数据按照，小数点儿来对齐，

这个逗号 (,) 被叫做，千分位的分隔符；

还有一个小数点儿 (.)，别呀么别丢弃~

艾特 (@) 代表文本，杠叹 (\!) 强制转义；

别忘日期与时间，只需按照英文记！

最后星号 (*) 与颜色，虽然少用也别丢弃~

这样好记多了吧，嘻嘻嘻~

还有还有，我们之前用过的代码中，比较难记的 0,.0\ 千米 ——1000 米变 1 千米；0!.0, 万元 ——10000 元变 1 万元~

记住这两个例子，下次直接套用啦！

本文来自微信公众号：秋叶 Excel （ID：excel100），作者：卫星酱

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