江淮汽车 7 月销量 50572 辆，纯电动车 20082 辆同比上涨 16.67%

IT之家 8 月 8 日消息，江淮汽车现发布 2023 年 7 月产、销快报。数据显示，江淮汽车 7 月销量为 50572 辆，同比上涨 15.55%，其中，纯电动乘用车 20082 辆，同比上涨 16.67%。

今年 7 月，江淮汽车产量为 49033 辆，同比增长 5.21%；其中纯电动乘用车 20407 辆同比增长 17.65%。

上周，天风国际证券分析师郭明錤发文称，华为与江淮汽车正合作开发售价约 100 万元的问界 MPV，预计在 2024 年二季度量产，销量目标为发售一年后达到约 5 万辆。

对此，华为方面表示不予置评。江淮汽车相关人员也向媒体回应称：“没有接到相关通知。”

参考IT之家此前报道，华为终端 BG CEO、智能汽车解决方案 BU CEO 余承东今年初曾透露，除了赛力斯外，马上奇瑞、北汽和江淮也会生产华为整套解决方案的车型，覆盖轿车、SUV、MPV 等多种类型。

目前，华为与赛力斯开发的车型均以 SUV 为主。除此之外，华为余承东昨日宣布，华为智选车业务首款纯电轿跑将首次搭载鸿蒙 HarmonyOS 4，该车型采用颠覆性的设计语言，将在本季度正式发布，也就是与奇瑞合作的 Luxeed。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。