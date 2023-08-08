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龙芯为 Linux 6.6 内核添加更多功能，助力 LoongArch 架构发展

2023/8/8 19:48:53 来源：IT之家 作者：漾仔（实习） 责编：问舟
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IT之家 8 月 8 日消息，据外媒 Phoronix 报道，龙芯正在为 LoongArch 架构开发龙芯二进制翻译功能 （Loongson Binary Translationm, LBT)，以便在该架构上进行 MIPS /x86 / Arm 二进制翻译，将其他处理器上的二进制程序翻译到龙芯上运行，有利于提升龙芯软硬件的兼容性。

▲ 图源 Phoronix

除此之外，在即将到来的 Linux 6.6 内核中，LoongArch 计划启用 LSX 和 LASX。

当下龙芯的 3A5000 是唯一支持 LSX / LASX 的 CPU，目前 Linux 6.5 已经初步支持 LSX 和 LASX SIMD，而未来的 Linux 6.6 将包含针对 SIMD 优化的 XOR 例程、SIMD 恢复、SIMD 综合征计算和其他相关功能，进一步提升龙芯的性能及兼容性。

▲ 图源 龙芯内核提交信息

外媒同时表示，在未来 Linux 6.6 中，龙芯还为 LoongArch 架构实现了一些通用的 Linux 内核功能，这些工作包括 KFENCE 支持、Kernel Sanitizer 支持、Kcov 覆盖率支持和其他内核改进，感兴趣的IT之家小伙伴们可以在这里找到相关内容

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关键词：龙芯linuxLinux 内核LoongArch 架构

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