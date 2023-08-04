Ubuntu 22.04 LTS 发行版现可升级到 Linux Kernel 6.2 内核

IT之家 8 月 4 日消息，Canonical 今天发布预告，表示 Ubuntu 22.04.3 LTS 维护版本更新将会升级内核，Linux Kernel 从 5.19 升级到 6.2，此外现有 Ubuntu 22.04 用户也可以通过命令方式进行升级。

Canonical 表示如果一切顺利的话，计划于 8 月 10 日发布 Ubuntu 22.04.3 LTS 维护版本更新，并会升级到和 Ubuntu 23.04（Lunar Lobster）相同 Linux 6.2 内核。

Canonical 已经向现有的 Ubuntu 22.04.2 LTS 用户推出了 Linux 6.2 HWE 内核。

IT之家注：如果你当前正在使用该版本，可以在终端中运行 sudo apt update && sudo apt full-upgrade 命令，升级到 6.2 内核。

Linux 6.2 作为 HWE（硬件启用）内核发布，为那些希望在新计算机上部署 Ubuntu 22.04 LTS（Jammy Jellyfish）操作系统系列的用户提供更流畅的安装体验，以及更好的硬件支持。

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