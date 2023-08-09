一加 Ace 2 Pro 手机官宣配备 5000mAh 电池及 150W 快充，支持 UFCS 融合快充协议

IT之家 8 月 9 日消息，一加 Ace 2 Pro 手机现已公布续航方案，该产品搭载骁龙 8 Gen 2 处理器，将于 8 月 16 日正式发布。

据官方预热，一加 Ace 2 Pro 手机搭载等效 5000mAh 电池，搭配 SUPERVOOC S 全链路电源管理芯片，官方宣称“可能是功耗控制最好的高通第二代骁龙 8 手机”。

此外，该产品还首发全新一代长寿版 150W 超级闪充，采用独家自研直充方案，“充电效率提升至行业最高 99%”，官方宣称“仅需 17 分钟就能从 1% 充至 100%”，重载场景边玩边充速度最高可再提升 50%。

一加 Ace 2 Pro 手机标配 150W GaN 充电适配器，除了手机本身支持 UFCS 融合快充协议，广泛兼容第三方 UFCS 充电适配器，标配 150W 充电适配器同样支持 UFCS 融合快充协议。

据IT之家此前报道，一加 Ace 2 Pro 手机已经官宣搭载骁龙 8 Gen 2 处理器，提供 24GB 超大内存版本，搭载全新散热技术，配备一加标志性三段式开关设计。此外，该产品机身采用旗舰同款新一代漫反射工艺，提供钛空灰和极光绿两款配色，更有《原神》派蒙主题礼盒加入。

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