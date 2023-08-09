开发者：将“彻底重构”Linux GNOME 桌面窗口交互设计

IT之家 8 月 9 日消息，GNOME 项目团队开发者 Tobias Bernard 近日通过一篇长文详细介绍了 GNOME 设计团队为重新设计桌面窗口管理所做的工作，他表示，终极目标是重新设计“窗口管理”，让全新的交互体验成为桌面环境的默认方案。

▲ 图源 GNOME 博客

IT之家经过查询得知，Tobias Bernard 是 GNOME 项目团队的交互设计师，负责 GNOME 的设计，他在此前对 GNOME 当下交互方式进行了研究，发现对新手用户而言，手动拖放、缩放桌面窗口的步骤相当烦琐，存在一定改善空间。

▲ 当下 GNOME 的桌面设计，图源 GNOME 博客

在长文中，Tobias Bernard 提出了自己的概念性设计，他希望能够创造出更适合各种用户的“理想桌面窗口管理方式”，其中的关键细节包括：

软件能够基于“预联想”自动执行用户可能想要的操作。

将工作空间（workspaces）作为工作流的完全集成部分来使用。

从应用程序中获取更丰富的元数据，以便更好地进行整合。

而在 UI 方面，新的桌面窗口采用三种布局排列方式相结合：

马赛克（Mosaic），类似 Windows 8 时代“Modern UI（Metro UI）”磁贴摆放形式，各软件窗口平铺在一起，处理多任务时更自由。

靠近边缘平铺，类似当下苹果为 macOS 和 iPadOS 引入的台前调度功能，集中展示重要的软件窗口，收纳不必要的软件窗口，提升用户的注意力。

浮动，当下各大操作系统中普遍使用的窗口形式。

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