苹果 watchOS 10 全新世界时钟应用初步上手

IT之家 8 月 9 日消息，苹果在今年 WWDC 开发者大会上展示了全新了 watchOS 10 系统，在引入小部件 UI、情绪跟踪等心理健康功能之外，还彻底改造了 7 款原生 Apple Watch 应用程序。

苹果重新设计了天气、股票、地图、消息、心率，Home 和世界时钟等本地应用程序，IT之家此前曾介绍过心率应用的变化，现在我们再根据国外科技媒体 9to5Mac 的脚步，看看世界时钟中的变化。

开始之前，我们先来看看 watchOS 9 系统中世界时钟的样子：采用简单的黑色为底，然后配以橙色的主题色。

而在 watchOS 10 系统的世界时钟应用中，采用动态的蓝色、白色和黄色主题，并根据一天中的时间进行更改。

IT之家注：watchOS 10 目前正处于 Beta 阶段，如果 Apple Watch 升级之后，常规手段无法降级到 watchOS 9。如果错误降级，需要去苹果售后，返厂降级。

如果用户允许 Apple Watch 或者 iPhone 上的时钟应用访问定位数据，那么在启用世界时钟应用之后，可以看到当前位置的时间信息。

当前时间显示在左下角（和右上角），日出和日落显示在右下角。

用户转动数字表冠，可以根据时间直观地看到您所查看位置的昼夜变换，UI 从浅蓝色到日落渐变色再到深蓝色。

位置在 iPhone 和 Apple Watch 之间同步，但您可以在列表视图的底部添加位置。

现在，当您查看与当前位置不同的位置时，您当前位置的相对时间将在右上角以黄色显示，而您正在查看的位置的时间将在左下角显示。

时区偏移也会出现在左下角。

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