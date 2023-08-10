神舟电脑：8 月 26 日举行成立 22 周年庆典暨新品发布会

IT之家 8 月 10 日消息，神舟电脑昨晚通过官方微博宣布，2023 年 8 月 26 日将在广东深圳神舟电脑大厦举行“神舟电脑 22 周年庆典”，同时举办新品发布会和粉丝活动“船粉大会”。

据官网资料显示，深圳市神舟电脑股份有限公司成立于 2001 年，以 IT、IA 为主业，以电脑技术开发为核心，是一家“集研发、生产、销售为一体的国家级高科技企业”。

在前不久的 8 月 4 日，神舟推出了两款新的战神 T7 笔记本，搭载英特尔酷睿 i7-12700H 和 i7-13700H，搭配 RTX 3050 独显，首发价 5488 元和 5988 元。两款新机采用了 95W 的满血 RTX 3050 显卡，配备 16GB 内存以及 1TB 固态硬盘，采用了 16 英寸 2560×1600 分辨率 165Hz 刷新率 100% sRGB 色域 IPS 屏。

作为参考，IT之家此前报道，神舟电脑曾在 2022 年 7 月 19 日举行夏季新品发布会，带来了一款支持“独显直连”的新机型战神 T8-DA7NP，同年 8 月 18 日又发布了搭载 RTX 3070 Ti / 3080 Ti 高性能显卡的神舟战神 G10 / G12 系列游戏笔记本，售价区间为 9999-16999 元。

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