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阿维塔 11 车型获 AVATR.OS 1.2.3 OTA 升级：新增远程控制座椅通风、HALO 屏动效

2023/8/10 13:09:34 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：故渊
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IT之家 8 月 10 日消息，阿维塔汽车今日宣布，阿维塔 11 车型内置的 AVATR.OS 车机系统迎来版本为 1.2.3 的 OTA 升级。IT之家附本次升级内容如下：

新增功能

  • HALO 屏动效：新增 1 套迎送宾灯语及动效、1 种哨兵模式警示动效。

  • 远程控制座椅通风：新增通过阿维塔 App 远程控制座椅通风的功能。

  • 告警提示音开关：新增后排安全带未系提醒开关。

功能优化

  • 优化高速智驾领航辅助［Highway NCA］功能的限速策略，提升行驶效率。

  • 代客泊车辅助（AVP〕最高巡航速度提升至 20km／h，进一步提升通行效率。

  • 优化 ADS 地图人机交互提示，如新增公交车道限行信息播报，优化智驾状态显示等，提供更精准的导航信息。

  • 优化车机交互体验，提升车机流畅度。

  • 优化感应电动门开启顺畅性，提升上下车便捷体验。

  • 优化蓝牙解锁时智驾系统唤醒逻辑，提升上车时智驾系统的启动速度。

  • 优化快充过程中，空调的分配策略，提升座舱内的温度舒适体验。

  • 优化人脸识别的触发逻辑，提升账号登录的便捷体验。

  • 优化预约充电功能，提升补能便捷体验。

升级准备事项

车辆保持电量＞25％，且不处于充电的状态。

车辆以 P 档停放在可较长时间停放的位置，且该位置网络连接状态良好。

升级时间约需要 60 分钟左右，请合理选择时间，一次性完成升级。

升级成功后，为了确保新版本软件的稳定体验，强烈建议执行一次车辆休眠过程，具体操作为将车辆锁车下电，10 分钟后正常上电使用。

满足以上条件后，用户也可以在 App 远程操作预约升级或立即升级。

阿维塔 11 目前提供单电机、双电机两种车型在售，不含限量版的阿维塔 011 车型，整体官方指导价区间为 31.99-43.49 万元。

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关键词：阿维塔阿维塔11

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