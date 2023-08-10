银河麒麟桌面操作系统 V10 蒙古文版发布，助力民族语言文字信息化建设

IT之家 8 月 10 日消息，据麒麟软件官方公众号报道，麒麟软件 8 月 7 日联合内蒙古大学、国防科技大学，发布银河麒麟桌面操作系统（蒙古文版）V10。

官方表示“该系统采用自主操作系统平台的多语言支撑框架，支持汉、蒙、英三种语言的流畅切换，内嵌奥云智能蒙古文输入法、蒙古文竖排编辑器和蒙古文 AI 工具箱，从日常家用到办公场景实现蒙古文全面化支持。”

▲ 图源 银河麒麟官方公众号

IT之家从官方报告中归纳汇总得知：

该系统支持汉、蒙、英三种语言的流畅切换。产品同源支持飞腾、鲲鹏、龙芯、兆芯、海光、申威、海思等国产处理器平台以及英特尔、AMD 国际主流处理器。

该系统支持蒙古文的输入、编辑和显示。系统支持左竖式蒙古文垂直排版方式、支持蒙古文编码国家标准和蒙汉双语操作界面、可适时切换系统语言等功能，符合传统蒙古文读写习惯。

该系统内置的“奥云智能蒙古文输入法”可提供蒙古语语音识别输入、蒙古文词组联想输入、蒙古文智能模糊输入、形同词智能扩展输入等智能功能，同时还提供满文、托忒文、蒙古文阿里嘎里、西里尔蒙古文的录入工具。

该系统内置“蒙古文 AI 工具箱”，该 AI 工具箱提供“传统蒙古文与汉文相互翻译”、“西里尔蒙古文与汉文相互翻译”、“传统蒙古文与西里尔蒙古文互相转换”、“蒙古语语音识别”、“蒙古语语音合成”、“蒙古文 OCR 识别”、“蒙古文自动校正”等智能工具。

该系统内置“蒙古文竖排编辑器”，支持蒙古文从上到下、从左到右的竖排特性，并嵌入了“蒙古文自动校正”、“蒙古文编码转换”、“蒙汉机器翻译”等智能工具，让用户能够相对快速便捷地加工文本内容。

内蒙古自治区大数据中心主任吴苏海表示：“银河麒麟操作系统 (蒙古文版) 将大幅降低蒙古文用户使用国产操作系统的难度，进一步加速国产操作系统的拓展与普及，也有助于吸引更多蒙古文信息化人才快速加入我国网信人才生态体系中，共同推动我国网信技术水平进步。”

国防科技大学前沿交叉学科学院院长刘波则称：“此次系统发布会是发挥产业领域龙头企业力量、融合高校科研成果的基础上凝铸而成的数字技术创新成果，将以新型信息基础设施构建充分支持内蒙古各领域融合发展和数字化转型。”

麒麟软件表示，该公司一直关注民族地区的信息化建设与发展，早在 2021 年，麒麟软件联合西藏大学、国防科技大学共同推出了银河麒麟桌面操作系统（藏文版）V10。麒麟软件目前已经为 6 万余家客户提供了产品及服务，其中不乏民族地区用户。

麒麟软件同时声称，“此次银河麒麟操作系统蒙古文版的正式发布，有利于推动现代化信息技术服务在自治区的发展，银河麒麟桌面操作系统（蒙古文版）V10 可为自治区社会经济发展注入新动力。助力民族信息化高质量发展，为推动数字中国建设贡献力量”。

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