Ubuntu 22.04.3 LTS 维护更新发布：内核升至 Linux 6.2、Mesa 升至 23.0.4

IT之家 8 月 11 日消息，Canonical 今天发布了代号为 Jammy Jellyfish、长期支持的 Ubuntu 22.04 第 3 个维护版本更新，距离上个版本相隔 6 周时间。

Ubuntu 22.04.3 LTS 最大的亮点在于内核升级到 Linux Kernel 6.2，此外 Mesa 图形堆栈也升级到 23.0.4 版本更新，并包含了自 Ubuntu 22.04.2 LTS 发布以来的所有更新包和安全修复程序。

Ubuntu 22.04.3 LTS 官方已经提供 ISO 镜像，此外 Kubuntu，Xubuntu，Lubuntu，Ubuntu Studio，Ubuntu Budgie，Ubuntu MATE 以及 Ubuntu Kylin 等风味版本也放出了镜像下载地址。

现有 Ubuntu 22.04.2 LTS 用户不需要下载新镜像，只需要在终端中运行“sudo apt update && sudo apt full-upgrade”即可升级。

Canonical 计划 2024 年 1 月发布 Ubuntu 22.04.4 LTS 更新，预估将搭载 Linux 6.5 内核更新和 Mesa 23.1 图形堆栈。

IT之家注：您可以从 Ubuntu 网站或 Ubuntu 发布服务器下载 Ubuntu 22.04.3 LTS。系统要求包括双核 CPU、4GB 内存和至少 25 GB 存储空间。

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