回购 96.3% 的流通股，世嘉已获批收购《愤怒的小鸟》开发商 Rovio

IT之家 8 月 11 日消息，世嘉飒美控股于今年 4 月宣布收购芬兰工作室 Rovio Entertainment，后者的主打游戏作品就是曾风靡全球的《愤怒的小鸟》手游，最新消息称这笔交易已经接近完成。

世嘉飒美控股近日发布新闻稿，宣布通过其欧洲子公司世嘉欧洲有限公司（Sega Europe Limited），以 96.3% 的（73397174 股）流通股，收购 Rovio 公司。

Rovio 解释称在达到世嘉的 90% 以上流通股要求，以及通过必要的监管批准之后，公司在 8 月 17 日完成 17 日完成发行后，将并入到世嘉家族中。

接受要约的 Rovio 股东和期权持有人预估会在 8 月 17 日收到打款，而其余的证券持有人可以在 8 月 11 日至 8 月 25 日接受要约（9 月 6 日左右付款）。

世嘉计划以每股 9.25 欧元（当前约 74 元人民币）的价格回购 Rovio Entertainment 的所有股份，并已经向赫尔辛基证券交易所递交申请，期望尽快让 Rovio 退市。

此前报道称这笔收购的交易额为 7.06 亿欧元（IT之家备注：当前约 56.13 亿元人民币）。

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