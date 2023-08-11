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R 星宣布收购联机平台 FiveM 和 RedM 背后的团队 Cfx.re

2023/8/11 20:35:50 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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感谢IT之家网友 雨雪载途 的线索投递！

IT之家 8 月 11 日消息，R 星宣布收购基于 GTA5 的联机平台 FiveM 和 RedM 背后的团队 Cfx.re。R 星表示，在过去几年里很高兴看到 R 星社区找到了扩展 GTA5 和荒野大镖客 2 的新方法，特别是创建专用的角色扮演服务器。

R 星最近扩大了模组政策，正式纳入角色扮演创意社区制作的模组。通过与 Cfx.re 团队合作，官方将助其找到新的方法来优化社区，改善他们为开发者和玩家提供的服务。

IT之家从官网获悉，FiveM 是 GTA5 的私服联机平台，玩家可以在定制的私人服务器上进行多人联机游戏。在 Cfx.re 框架多年发展的基础上，自 2014 年以来一直以各种形式存在，FiveM 是最早开源的 GTA5 私服联机框架

  • FiveM 允许服务器动态加载自定义载具、地图、武器等。

  • FiveM 允许服务器保留最初的游戏 NPC。

  • FiveM 使用了 Rockstar 的网络同步代码并进行了改进，玩家可以获得更佳的同步效果。

  • FiveM 不会修改现有的 GTA5 安装文件，因此玩家可以随意的去玩 GTA:OL 或 FiveM 而不会被封号。

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关键词：FiveMr星GTA5

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