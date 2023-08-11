甲骨文、SUSE 与 CIQ 组建 Open Enterprise Linux 协会，开发与红帽 RHEL 企业版兼容的发行版本

IT之家 8 月 11 日消息，在红帽（Red Hat）宣布不再对外公开 Red Hat Enterprise Linux（RHEL）源代码之后，同属 Linux 领域的甲骨文、SUSE 及 CIQ 于昨日发布通稿，宣称成立 Open Enterprise Linux Association（OpenELA）协会，将提供“开放且免费”的 Enterprise Linux（EL）源码，来鼓励第三方开发兼容于 RHEL 的 Linux 版本。

▲ 图源 SUSE

IT之家早前曾报道，红帽在今年 6 月决定不再公开提供 RHEL 源代码，仅对外开放属于 RHEL 测试版的 CentOS Stream 源码，红帽此前曾表示，未来的 RHEL 源代码将通过 Red Hat Customer Portal，直接供应给红帽商业客户与合作伙伴。

红帽公司的举动惹来了业界普遍的愤怒，业界质疑红帽的行为违反了包括 GPL 在内的各种开源授权。不过负责红帽核心平台工程的副总裁 Mike McGrath 曾出面解释，“红帽花了许多时间与精力开发与维护 RHEL，也会把相关的成果提交给 Fedora、CentOS Stream 或 Linux Kernel 等项目，因此红帽遵守了自家的开源授权”。

不过，业界显然有不同的看法，此前 SUSE 宣布投入超过 1000 万美元，开发与 RHEL 兼容的 Linux 发行版。当下甲骨文、SUSE 与 CIQ 更是宣布建立 Open Enterprise Linux 协会，而 OpenELA 的主要功能，就是开发与 RHEL 企业版兼容的发行版本。

▲ 图源 SUSE

OpenELA 在官网中表示，“开源、社区是 OpenELA 的 DNA，OpenELA 项目将以开源社区及所有下游衍生版本的最大利益为出发点，从而鼓励更广泛的社区参与，欢迎所有的贡献者加入 OpenELA 项目。”

OpenELA 计划在今年下半年向开发者提供一系列套件，与社区一同参与开发兼容 RHEL 的发行版，项目初期将基于 RHEL 8 与 RHEL 9。不过目前并不得而知 OpenELA 所提供的源代码是否会与 RHEL 完全相同。

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