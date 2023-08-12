消息称谷歌 Pixel 8 手机将新增音频“魔术橡皮擦”功能，可降低视频噪音

IT之家 8 月 12 日消息，一位名叫“EZ”的推特用户今日凌晨在 X 平台（推特）上传了一段视频，看上去非常像谷歌 Pixel 8 手机的宣传视频片段。

该视频展示了 Pixel 系列机型内置的“魔术橡皮擦”（Magic Eraser）的一个新功能：可降低视频中出现的噪音，同时突出视频中的主要声音。

这个“宣传片”展现了一个这样的场景：使用 Pixel 8 拍摄了一段玩滑板的视频，该机型内置的视频编辑器将视频中的声音按照噪声、人声、音乐进行分类，用户通过操作将周围噪声降低，并突出人声。视频结尾出现了这样的广告语：唯一支持音频“魔术橡皮擦”的手机，只由 Google 研发。

IT之家此前报道，谷歌 Pixel 8 系列将搭载 Tensor G3 处理器，Pro 版正面将配备一块 6.7 英寸的三星 OLED 显示屏，分辨率为 2992×1344，支持 120Hz 刷新率，亮度达 1600nits（不确定是否为峰值亮度），像素密度 490PPI。

影像方面，谷歌 Pixel 8 Pro 后置 5000 万像素 GN2 主摄 + 6400 万像素 IMX787 超广角镜头 + 4800 万像素 GM5 长焦镜头，前置 1080 万像素 3J1 镜头。

外媒 winfuture 此前也从经销商处获知，谷歌 Pixel 8 手机依旧提供 128GB 和 256GB 两个存储版本，从而拉低入门款机型的价格。而谷歌 Pixel 8 Pro 将在此基础上，增加一个 512GB 的存储版本。这样看来，谷歌新旗舰的版本数量和规格与上代 Pixel 7 系列基本保持一致。

配色方面，谷歌 Pixel 8 系列两款机型分别提供三款配色，标准版为甘草、牡丹、薄雾，Pro 版为甘草、陶瓷以及天空。目前，这两款产品的售价信息还未公布，预计今年 10 月在欧洲市场上市。

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