三星 One UI 6 丰富相机精细度选项，可平衡拍照质量和速度

IT之家 8 月 12 日消息，三星近期面向 Galaxy S23 系列机型，启动了 One UI 6.0 测试计划。本次更新带来了“海量更新内容”，下拉通知栏、锁屏、天气、音乐播放、相机和电池等均启用全新界面。

根据国外科技媒体 SamMobile 报道，One UI 6.0 Beta 1 更新中进一步改善了相机应用的精细度控制，允许用户根据自己的拍摄偏好，平衡拍照质量和快门速度。

One UI 6.0 在相机应用中引入了“高级拍照选项”，用户点击之后可以看到 Maximum、Medium 和 Minimum 三个选项。

IT之家根据报道，汇总三个选项内容如下：

Maximum： 默认选项，优先考虑拍照质量

Medium： 平衡拍照质量和拍照速度

Minimum：优先考虑拍照速度，而非质量

如果用户需要拍摄孩子、宠物等不断移动的物体，可以选择“Minimum”，这样在室内或者混合照明环境下，可以缩短拍照时间，提高成片速度。

而如果拍摄静态对象，可以选择“Maximum”，可以提供最优质的画面输出，只是可能拍照速度不够快。用户也可以选择“Medium”，进行平衡。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。