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已 10 年未更新，Linux 6.6 内核将彻底清理无线 USB 和 UWB 代码

2023/8/12 12:34:50 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 8 月 12 日消息，根据国外科技媒体 phoronix 报道，在即将到来的 Linux 6.6 内核版本中，将彻底清理无线 USB 和 UWB 遗留代码。

报告称由于没有维护人员，以及蓝牙和 Wi-Fi 的普及，Linux 内核早在 2019 年就弃用无线 USB 和超宽带（UWB）代码，且无线 USB 代码已经连续 10 年没有更新。

在 2020 年发布的 Linux 5.7 内核更新中，已经删除了大量 WUSB 和 UWB 代码，而时隔 3 年，这些遗留代码将彻底清理干净。

IT之家从报告中获悉，Linux 6.6 内核将会移除超过 2 万行 WUSB / UWB 相关代码，此外会添加 500 行代码。

无线 USB 用于短距离无线 USB 技术，在 3 米范围内能够达到 480 Mbit / s，在 10 米范围内能够达到 110 Mbit / s。

只是目前无线 USB 已经过时，消费者更愿意使用 Wi-Fi 和蓝牙。

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关键词：Linuxlinux

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