消息称三星 Galaxy S24 Ultra 手机将采用直屏设计

IT之家 8 月 12 日消息，数码博主 @i 冰宇宙昨晚发布微博，暗示三星未来 Galaxy S24 系列可能会采用直屏设计。

IT之家在此附上 @i 冰宇宙微博内容如下：

假如，有朝一日，曲面屏老祖 Samsung 放弃曲面屏设计，全系机型直屏，你是什么心情呢？ A.太好了，早该取消曲屏了

B.可惜了

@i 冰宇宙在推文中分享了更多消息，他表示三星 Galaxy S24 Ultra 的高度和宽度分别为 162.3mm 和 79mm，相比 Galaxy S23 Ultra 的宽度，增加了 0.9 毫米。

他表示三星 Galaxy S24 Ultra 如果保持和 S23 Ultra 相同的边框，那么按理说这个增加的 0.9 毫米就应该体现在屏幕宽度上。

而问题的关键在于，现有信息表明 Galaxy S24 Ultra 的屏幕宽度并没有加宽，反而缩小了一点。

这就意味着 Galaxy S24 Ultra 的左右边框（包括中框的厚度）达到了 3.42mm，而作为对比，Galaxy S23 Ultra 的边框厚度为 2.3mm。

他认为是屏幕数据并不准确，但目前无法确认。

在后续推文中，他表示：

79mm 的宽度已经决定了这款手机的舒适度。iPhone 14 Pro Max 的宽度为 77.xmm，而 iPhone 15 Pro Max 的宽度为 76.xmm，iPhone 正在减小宽度，三星正在增加宽度。

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