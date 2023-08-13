消息称谷歌将为可折叠手机设定硬件标准，要经得起 20 万次折叠

IT之家 8 月 13 日消息，据 Android 专家 Mishaal Rahman 在他的 Patreon 账户上透露，谷歌将很快要求可折叠手机符合特定的硬件质量标准。据悉，Android OEM 厂商需要完成谷歌的问卷调查，并将样品设备发送给谷歌进行更严格的审查。

更多的折叠次数，更长的使用寿命

首先，谷歌将要求所有可折叠手机至少能够承受 20 万次的折叠和展开。这一要求与三星为其 Flip 和 Fold 系列所宣称的折叠次数相一致。同时，一些品牌如 OPPO 则宣称其可折叠手机可折叠 40 万次。

Rahman 补充说，对于具有“扭矩铰链”的设备，在 20 万次折叠和展开后，需要保持至少 80% 的原始扭矩。也就是说谷歌希望自由悬停铰链能够保持其刚度，而不是随着时间变得松动。

IT之家注意到，谷歌似乎没有强制其他硬件要求，比如使用超薄玻璃。

略微延长软件更新承诺

谷歌还将要求 Android OEM 厂商为可折叠设备提供两个大版本的操作系统更新和三年的安全补丁更新。这与 Android 一般的最低要求相差无几，即两个大版本操作系统更新和两年安全补丁更新。考虑到可折叠手机本身的高昂价格，这一点令人失望。但至少像谷歌、三星和 OPPO 这样的厂商都提供了长达五年的安全补丁更新。因此，希望谷歌能够尽快修改其可折叠手机的软件更新要求。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。