起亚与壳牌启动充电战略合作：首座超充站落地南京，充电功率达 360kW

IT之家 8 月 13 日消息，IT之家从起亚官方公众号获悉，8 月 12 日，起亚中国与壳牌中国正式签订战略合作协议，双方将依托各自的技术及产业资源优势，围绕充电基础建设展开深度合作。活动当天，首座合作的品牌超充站落地南京，正式启动运营。

签约仪式上，起亚中国总经理金京鉉表示：“起亚中国与壳牌的战略合作，标志着起亚充电网络体系建设正式启动，这不仅是起亚中国电动化战略实施的又一重要成果，也彰显了起亚加大中国市场投资并取得成功的坚定决心。”

为积极满足中国用户对电动车的需求，今年 3 月，起亚发布了中国中长期电动化战略，计划到 2027 年推出 6 款基于电动车专用平台开发的纯电动汽车，到 2030 年实现年销量 45 万辆，其中纯电动汽车销量 18 万辆，占比达 40% 的目标，并在品牌、产品、渠道、服务等多维度创新变革，加速向电动化品牌转型。

值得一提的是，起亚与壳牌合作的南京超充站，配备了 360kW 的超级充电桩，可以完美匹配起亚电动产品的 800V 超高速充电系统，电量从 10% 充至 80% 仅需 18 分钟，充电 5 分钟即能增加 100km 的续航里程，可以最大化地为用户节省充电时间。

据起亚称，未来，起亚中国与壳牌将以南京超充站为起点，继续携手在全国重点城市扩大超充站建设；同时还将通过与快电等本土充电企业合作，进一步扩大基础充电网络布局，为中国用户提供便捷、高效的充电服务。

在完善充电基础设施建设的同时，起亚中国也在加速引入电动车产品。据悉，起亚全球代表性电动车 EV6 将于本月下旬成都车展正式上市，新车将以整车进口方式交付。同时，起亚全球首款在中国首发上市的纯电家用 SUV EV5 也将于 11 月上市。此外，根据计划，明年还将推出起亚电动旗舰 SUV EV9，新车预计可实现 L3 级自动驾驶。

与此同时，起亚中国还在加快电动车渠道体系建设。起亚与森那美、鑫汉马、锦龙、通立等大型经销商集团的合作正在稳步推进，全新渠道 City Store 的建设和经销商展厅 SI 2.0 焕新也在有序升级，从而构建更加完善的销售和服务体系。

为提升电动化时代的品牌体验，起亚全新开发的品牌 App 也将于今年四季度上线，围绕购车、用车、服务、信息娱乐等汽车生活全领域革新用户体验，并基于品牌 App，率先推进起亚中国的用户服务数字化转型。

同样值得关注的是，起亚中国还在积极调整战略部署，推进出口业务。7 月，起亚中国整车出口销量达 9,378 辆，并且还计划在下半年持续扩大出口车型及出口国家，力争实现全年整车出口销量突破 10 万辆的目标。

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