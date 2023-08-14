抖音进军自营跨境电商，上线“进口超市”

IT之家 8 月 14 日消息，据 Tech 星球报道，抖音 App 内近日推出了一家名为“抖音进口超市”的新店，这是抖音电商旗下的一家以自营类型为主的跨境电商业务。

由于是新店开业，该店目前仅上架了 25 件商品，包括面膜、清洁贴片、眼贴等，未来还有可能增加更多种类的商品。据介绍，这些商品都是由抖音的资深采购团队从全球直采，经过严格的供应商资质审核、入境合规清关、商品仓检查等流程，最后由官方直接发货，部分商品还支持品质溯源。

商品的进口税已经包含到商品价格中，由国内的综合保税仓，经内地海关检查，再发往至消费者的手中。

抖音进口超市的上线，标志着抖音以官方的身份下场做跨境电商，弥补了抖音在自营跨境电商的空白。IT之家注意到，此前抖音已经推出过跨境电商业务“全球优选进口超市”，但并非自营模式，而是邀请跨境品牌商家入驻，涵盖了日用百货、酒饮零食、美妆护肤和母婴等品类。而抖音进口超市的自营模式，可以在质量把控、数据、内容产品和营销玩法上，加速全域经营，构建自己的差异化壁垒，也能够在用户群体中形成了比较强的消费认知。

当前，跨境电商的市场正进一步增长，国内的京东、淘宝天猫等头部电商平台也纷纷布局了京东国际自营店、天猫国际自营店等自营跨境电商业务。

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