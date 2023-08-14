比亚迪进军菲律宾市场，与当地企业 Ayala 达成合作

IT之家 8 月 14 日消息，据日经新闻、菲律宾多家本地传媒 8 月 12 日报道，菲律宾企业 Ayala 已经正式与比亚迪达成合作协议。双方 8 月 11 日宣布，Ayala 旗下汽车部门 AC Motors 将通过其销售网络负责多款比亚迪电动车型在菲律宾的销售、维保。

▲ 图源比亚迪菲律宾官网，下同

据介绍，AC Motors 将会引入比亚迪的三款车型：汉 EV、唐 EV 和海豚，并于今年年底引进元 PLUS（IT之家注：该车型在海外以 ATTO 3 的名义贩售）。而 Ayala 近期也在菲律宾各地区兴建充电站，引入比亚迪车型与其推动电气化的战略“不谋而合”。

AC Motors 负责人 Jaime Alfonso Zobel 说，作为菲律宾最大的多品牌汽车集团之一，这次与世界领先的电动汽车品牌之间达成合作，“是我们加快菲律宾未来交通发展目标的基石”。

在此之前，菲律宾车市仍然由日系车占据主导地位，其中丰田汽车占该国新车销量约 50%，三菱则占不到 20%。同时，菲律宾的电动车普及率仍落后于其他东南亚国家和地区。

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