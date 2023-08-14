促进汽车消费流通，公安部交管局推出优化机动车登记服务新措施

IT之家 8 月 14 日消息，IT之家从公安部交通管理局官方公众号获悉，近日，公安部推出公安机关服务保障高质量发展若干措施。优化机动车登记服务、进一步促进汽车消费新措施是其中重要内容之一。公安部交通管理局部署各地公安交管部门进一步细化措施、优化流程，简化优化车辆登记程序，更好便利群众企业办事，促进汽车消费流通，更好地服务保障高质量发展。

一、简化新车注册登记手续，便利一站办理新车上牌。在前期试点基础上，进一步扩大国产小客车注册登记生产企业预查验试点，在 36 个城市 33 家生产企业实行新车出厂提前查验车辆，群众上牌免交验车辆，减少群众办事排队等候时间，适应互联网线上售车等汽车销售新模式，更好促进汽车消费。积极支持在银行、汽车金融公司等金融机构设立机动车登记服务站，便利群众一站办理贷款和抵押登记手续。

二、便利办理二手车转让登记，促进二手车交易流通。会同商务、税务等部门落实已推出的取消二手车限迁、二手小客车转让登记“一证通办”等便利措施。推行摩托车登记省内一证通办，对省（区）范围内异地办理摩托车注册登记、转让登记、住所迁入的，申请人可以凭居民身份证“一证通办”，无需再提交暂住地居住证明，便利群众异地购车登记。地方法规规章对购买摩托车实行单独管理政策的，按当地规定执行。

三、推行二手车出口登记异地通办，促进二手车出口发展。对二手车出口企业异地收购车辆的，允许在企业所在地申请注销登记，持续推进交管服务跨省通办。对具备开具二手车交易发票条件的二手车出口企业，积极支持设立机动车登记服务站，便利企业一站式办理登记，减成本、降负担，为二手车出口创造良好环境。

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