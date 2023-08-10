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法拉第未来：将于本周末举行首辆 FF 91 2.0 Futurist Alliance 汽车交付仪式

2023/8/10 15:18:09 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 8 月 10 日消息，法拉第未来（FF）今天宣布开启特别交付活动，为开发者共创节拉开序幕。

FF 会对首辆 FF 91 2.0 Futurist Alliance 汽车交付仪式进行录播，重点介绍即将向更多车主交付的新车。随着所有必要合规流程和步骤的完成，FF 表示已为向用户交付新车做好准备。

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据介绍，自公司宣布开始第二阶段共创交付以来，车辆交付前所需的相关流程和步骤均已完成。其中包括 MCO（Manufacture Certificate of Origin，制造原产地证书）准备就绪、销售协议和发票、收据等。目前，公司正在紧锣密鼓地进行交付仪式前的最终车辆检查和 PDI（Pre-Delivery Inspection，交付前检查）流程。在未来几天里，FF 将在一系列交付传播活动中展示这些工作流程。

FF 91 2.0 Futurist Alliance 的首位用户来自美国加州科斯塔梅萨市的一家豪华汽车经销商“Private Collection Motors”。该经销商专注于向全球的尊贵客户销售高端、名贵和稀有的车辆。

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FF 将于本周末在“Private Collection Motors”总部为该用户举行 FF 首个交车仪式，并于 8 月 15 日播放交车仪式实况，为开发者共创节拉开序幕。未来 FF 将为其他首批购车用户举办个性化的交车仪式。

此外，FF 预计在于 8 月 16 日宣布第二阶段共创交付中第二批用户的首位车主。官方称“该用户也是一名行业精英，并将成为 FF 开发者共创项目的参与者”。

IT之家此前报道，FF 曾于 6 月中旬宣布，FF 91 2.0 Futurist Alliance 第二阶段“FOP 共创交付”交付时间从 2023 年第二季度末更新为 2023 年 8 月。据悉，法拉第未来表示，旗下首款车型 FF91 由于“一家供应商的时间限制”，以及受车辆“强化安全测试”中“额外系统测试”环节完成时间影响，导致最终交付时间有所推迟。

在 5 月 31 日举行的 FF 91 & 法拉第未来 Future 2.0 终极发布会上，法拉第未来正式发布了旗舰车型 FF91，并宣布 FF 91 2.0 Futurist Alliance （FF 91 2.0 未来主义者联盟版）售价为 30.9 万美元（当前约 221.6 万元人民币）

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FF91 最早在 2017 年亮相，当时法拉第未来承诺将在 2018 年投产，但这一计划一再推迟，直到五年后才实现。FF91 的规格也十分强悍，142 千瓦时的电池能提供 381 英里（约 613.16 公里）的 EPA 续航里程，CLTC 标准下具有 800+km 的续航里程，三电机最大 1050 马力，火箭模式下 0—96km/h加速 2.27 秒，最高时速 248km/h，最大支持 500A 充电。

FF 表示，FF91 是一款“为未来而生”的汽车，将为用户带来前所未有的驾驶和乘坐体验。该公司还表示，将继续开发更多的车型，包括 FF81 和 FF71，以满足不同市场和客户的需求。

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