法拉第未来：将于本周末举行首辆 FF 91 2.0 Futurist Alliance 汽车交付仪式

IT之家 8 月 10 日消息，法拉第未来（FF）今天宣布开启特别交付活动，为开发者共创节拉开序幕。

FF 会对首辆 FF 91 2.0 Futurist Alliance 汽车交付仪式进行录播，重点介绍即将向更多车主交付的新车。随着所有必要合规流程和步骤的完成，FF 表示已为向用户交付新车做好准备。

据介绍，自公司宣布开始第二阶段共创交付以来，车辆交付前所需的相关流程和步骤均已完成。其中包括 MCO（Manufacture Certificate of Origin，制造原产地证书）准备就绪、销售协议和发票、收据等。目前，公司正在紧锣密鼓地进行交付仪式前的最终车辆检查和 PDI（Pre-Delivery Inspection，交付前检查）流程。在未来几天里，FF 将在一系列交付传播活动中展示这些工作流程。

FF 91 2.0 Futurist Alliance 的首位用户来自美国加州科斯塔梅萨市的一家豪华汽车经销商“Private Collection Motors”。该经销商专注于向全球的尊贵客户销售高端、名贵和稀有的车辆。

FF 将于本周末在“Private Collection Motors”总部为该用户举行 FF 首个交车仪式，并于 8 月 15 日播放交车仪式实况，为开发者共创节拉开序幕。未来 FF 将为其他首批购车用户举办个性化的交车仪式。

此外，FF 预计在于 8 月 16 日宣布第二阶段共创交付中第二批用户的首位车主。官方称“该用户也是一名行业精英，并将成为 FF 开发者共创项目的参与者”。

IT之家此前报道，FF 曾于 6 月中旬宣布，FF 91 2.0 Futurist Alliance 第二阶段“FOP 共创交付”交付时间从 2023 年第二季度末更新为 2023 年 8 月。据悉，法拉第未来表示，旗下首款车型 FF91 由于“一家供应商的时间限制”，以及受车辆“强化安全测试”中“额外系统测试”环节完成时间影响，导致最终交付时间有所推迟。

在 5 月 31 日举行的 FF 91 & 法拉第未来 Future 2.0 终极发布会上，法拉第未来正式发布了旗舰车型 FF91，并宣布 FF 91 2.0 Futurist Alliance （FF 91 2.0 未来主义者联盟版）售价为 30.9 万美元（当前约 221.6 万元人民币）。

FF91 最早在 2017 年亮相，当时法拉第未来承诺将在 2018 年投产，但这一计划一再推迟，直到五年后才实现。FF91 的规格也十分强悍，142 千瓦时的电池能提供 381 英里（约 613.16 公里）的 EPA 续航里程，CLTC 标准下具有 800+km 的续航里程，三电机最大 1050 马力，火箭模式下 0—96km/h加速 2.27 秒，最高时速 248km/h，最大支持 500A 充电。

FF 表示，FF91 是一款“为未来而生”的汽车，将为用户带来前所未有的驾驶和乘坐体验。该公司还表示，将继续开发更多的车型，包括 FF81 和 FF71，以满足不同市场和客户的需求。

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