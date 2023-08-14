跃我 Amazfit Falcon 智能手表 Zepp OS 2.1 更新：新增支持睡眠计划、晨间速报功能

IT之家 8 月 14 日消息，跃我 Amazfit Falcon 智能手表带来迭代系统更新，版本号为 Zepp OS 2.1，升级时间约 20-30 分钟。由于升级了轨迹页面，所以需要重新从 App 端同步轨迹数据到手表后，才可支持继续使用。

IT之家附更新内容：

新增

全新的 Zepp OS 2.1 版本，全新的 UI 视觉和交互体验；

新增支持睡眠计划（开启路径：睡眠应用 > 设置 > 开启睡眠计划）

新增支持晨间速报功能（开启路径：系统设置 > 使用偏好 > 晨间速报 > 开启）

新增支持应用-会员卡（开启路径：Zepp App > 我的 > Amazfit Falcon > 应用设置 > 会员卡）；

新增的运动项-滑翔伞，伴你记录风的感觉（路径：运动列表 > 更多运动 > 极限运动 > 滑翔伞）；

新增运动项目：尾波冲浪。支持统计运动距离、最快速度等数据项；

升级的运动项目：冲浪。支持统计冲浪次数、冲浪距离等全新数据项；

升级的运动项目：风筝冲浪。支持统计最高滑翔高度、滑翔次数等全新数据项；

升级的运动项-跳绳，全新跳绳算法，新增数据项-最大连跳次数和断绳次数（路径：跳绳 > 设置 > 更多 > 数据项 > 数据页 > 添加数据 > 计数类 > 最大连跳次数、断绳次数）；

支持外设传感器-踏频计，可在骑行运动中连接使用（开启路径：系统设置 > 运动外设 > 添加外设 > 连接踏频器；开启户外骑行 / 室内骑行 > 设置 > 更多 > 数据项编辑 > 添加踏频类数据）；

支持长按按键快捷启动（路径：系统设置 > 使用偏好 > 快捷按键）；

运动项-泳池游泳，支持温度数据项（添加数据项路径：泳池游泳 > 设置 > 更多 > 数据项编辑 > 温度类）；

支持多个区域地貌图下载（在已下载区域内使用，会自动加载本地区地貌图）；

地貌图风格支持暗色模式和亮色模式的切换，增加 25 米、300 米、3000 米比例尺的选择（此前已导入轨迹需要重新导入才能使用）；

新增算法数据：实时体能状态，让你在跑步中对自己的状态时刻了如指掌（路径：户外跑 > 设置 > 更多 > 开启实时体能状态）。

优化

Zepp 运动教练升级，可通过 Zepp App 开启制定升级版的训练计划；

运动中个人纪录的统计方式优化，帮助你更准确的记录个人纪录；

地貌图 UI 页面的优化。

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