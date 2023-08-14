吉利银河 E8 完成工信部申报：定位“中大型纯电旗舰轿车”，可选激光雷达等智能驾驶硬件

IT之家 8 月 14 日消息，工信部今日公布了《道路机动车辆生产企业及产品公告》（第 374 批），吉利旗下银河新能源的中大型纯电轿车 —— 银河 E8 完成申报，IT之家不久之前曾报道过该车的外观和内饰信息。

这次，这款新车的真面目以完全无遮挡的形式同大家见面。该车整体造型与此前亮相的“银河之光”概念车可以说是一脉相承，采用涟漪美学设计风格，具有轿跑车的车身姿态。根据此前官方披露，新车定位中大型纯电旗舰轿车，计划年内开启交付。

车身尺寸方面，新车长 5010mm，宽 1920mm，高 1465mm，轴距为 2925mm。

新车提供车顶激光雷达、摄像头等用于智能驾驶方面的选装硬件，以及轮辋、尾翼、前保险杠等外观选装件。而从外后视镜上搭载的摄像头来看，该车有望用上电子后视镜。

动力方面，该车配备由威睿电动汽车技术（宁波）有限公司提供的电机，最大功率 200kW，极速 190km/h。不过按照该车“纯电旗舰”的定位，不排除未来推出双电机四驱车型的可能。

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