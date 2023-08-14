特斯拉在中国部分城市试点上线续保“特”选服务包，含两种 188 元套餐

IT之家 8 月 14 日消息，特斯拉今日宣布上线“特”选服务包！包含两种 188 元套餐。

套餐 A：超充里程 500km + 高级车载娱乐包 1 年 + 空调滤清器更换 1 次 + 直营钣喷中心喷漆（不含拆装）1 面。

套餐 B：超充里程 1000km + 高级车载娱乐包 1 年 + 空调滤清器更换 1 次。

除此之外，特斯拉今日还宣布 Model 3 限时提供 8000 元保险补贴；Model Y 长续航版从 31.39 万元降为 29.99 万元，Model Y 高性能版从 36.39 万元降为 34.99 万元。

据介绍，2023 年 8 月 14 日 (含) 至 2023 月 9 日 30 日 (含) 下订 Model 3 后轮驱动版现车并完成交付，且通过合作保险机构购保险补贴买相应车险，可享补贴 8000 元。

此外，通过好友引荐购买 Model 3 / Y，可参与“赢得引荐奖励”，包括购车人 3,500 元引荐奖励（复购同享）、90 天 EAP 免费试用，引荐人 7,000 积分引荐奖励，还有 FSD (完全自动驾驶能力) 限时转移 （IT之家注：老车主购车权益）。

对于此次车辆降价原因，特斯拉方面向新京报记者回应，本次降价是出于给消费者更多福利的考量。特斯拉一直以来坚持基于成本定价，在成本控制基础上，最大化让利给消费者。

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