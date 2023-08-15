2023Q2 全球最畅销 OLED 手机前五榜单出炉：苹果 iPhone 占前四席

IT之家 8 月 15 日消息，根据屏幕供应链咨询公司 DSCC 公布的最新报告，2023 年第 2 季度全球 OLED 面板出货量为 1.7 亿台，环比增加 10%，同比下降 2%。

报告认为环比已经连续多个季度出现增长，表示 OLED 面板的库存开始重新平衡。在 OLED 智能手机面板方面，出货量环比增长 4%，同比增长 1%；电视面板方面环比增长 42%，同比下降 26%。

细分到智能手机品牌，荣耀、vivo 和 OPPO 的 OLED 面板出货量均有上升，但苹果和三星依然是 OLED 面板的主力品牌。

报告称由于 iPhone 14 Pro 机型的销售疲软，2023 年第 2 季度，苹果 OLED 面板的出货量从第 1 季度的 39% 下降至 32%。OLED 面板采购总量环比下降 15%，同比增长 12%。

三星的市场份额为 23%，低于 2023 年第一季度的 26%，季度环比下降 9%，同比下降 1%。

小米出货量占比为 7.4%，高于 2023 年第一季度的 6.7%；荣耀品牌 OLED 面板出货量为 6%，高于 2023 年第 1 季度的 3%; vivo 品牌 OLED 出货量占比份额为 5%，高于 2023 年第 1 季度的 4%。

按照机型来划分，IT之家在此附上 OLED 出货量排名前五的智能手机型号：

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