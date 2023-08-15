科技昨夜今晨 0815：特斯拉中国 Model Y 降价、2023 雷军年度演讲、苹果 M3 Ultra 芯片规格曝光

“科技昨夜今晨”，现在是 2023 年 8 月 15 日，星期二，大家早上好，今天的重要科技资讯有：

1、特斯拉中国 Model Y 降价，Model 3 现车 8000 元保险补贴上线

从特斯拉官博获悉，特斯拉 Model 3 现车 8000 元限时保险补贴上线。2023 年 8 月 14 日起，Model Y 长续航版起售价从 31.39 万元调整为 29.99 万元，Model Y 高性能版从 36.39 万元调整为 34.99 万元。>> 查看详情

2、TechInsights：今年 Q2 中国超美国成苹果 iPhone 出货量最大单一市场，印度全球第五

调研机构 TechInsights 近日发布 2023 年 Q2 苹果 iPhone 全球出货量报告，全球五大 iPhone 单一市场依次为中国、美国、日本、英国和印度。>> 查看详情

3、苹果 M3 Ultra 芯片规格曝光

据彭博社记者马克・古尔曼（Mark Gurman）在其《Power On》新闻通讯中报道，苹果公司计划在 2024 年推出一款高端的 M3 Ultra 芯片，该芯片将为 Mac Studio 和 Mac Pro 等设备提供更强大的性能。据悉，M3 Ultra 将大幅增加 CPU 核心数量，同时 GPU 核心数量也将适度增加。>> 查看详情

4、台积电被指在美建厂犯了选址错误，亚利桑那州缺水、缺工问题严重

台积电在美国设厂的计划遭遇了一些困难和挑战，导致进度落后于预期。据 UDN 报道，对此，旅美工程博士徐纪高在《品观点》网络节目“观点芹爆战”接受资深媒体人黄光芹专访，认为台积电选址就是个错误，加上不了解美国文化，才造成如今进度落后。>> 查看详情

5、特斯拉回应“机场禁止入内”：哨兵模式数据仅存储在车辆本地，无法远程查看

据报道，8 月 12 日，湖南岳阳，有网友爆料称，三荷机场的停车场立有告示，写道“涉密管制区域，禁止特斯拉入内”。机场公安接线人员表示确实贴有这样的告示。原因在于，特斯拉车辆带有某种模式，车主离开后会对车身周边环境进行录像。该工作人员说，现在很多单位都禁止特斯拉入内，机场员工的特斯拉也不能进入。

对此，特斯拉官方微博发布公告，针对近日网友关心的特斯拉“哨兵模式”进行了回应：哨兵模式数据仅存储在车辆本地，无法远程查看。>> 查看详情

6、消息称苹果 M3 芯片 Mac 电脑将淘汰 8GB 内存，各版本机型以 12GB 起步

苹果报料人 Vadim Yuryev 转发 Gurman 的推文时声称，由于目前参与测试的新款 MacBook Pro 配备了 36/48GB 统一内存，这意味着基本版 M3 将首次配备 12GB 内存，而不是以往的 8GB 内存。>> 查看详情

7、抖音进军自营跨境电商，上线“进口超市”

抖音 App 内近日推出了一家名为“抖音进口超市”的新店，这是抖音电商旗下的一家以自营类型为主的跨境电商业务。>> 查看详情

8、消息称三星 Galaxy S24 系列手机有望支持双向卫星通信

韩国科学技术信息通信部部长李钟镐在接受 Yonhap News 采访时表示，韩国国内的智能手机品牌有望明年推出一项服务，实现 5G 手机和卫星之间的数据传输。由于三星是韩国唯一的大型智能手机品牌（LG 已经关闭了其智能手机部门），因此这暗示三星明年可能会在其手机上加入卫星通信功能。>> 查看详情

9、消息称特斯拉 FSD 测试版已向国内用户推送，初期以“影子模式”收集数据

推特博主 Tesla China Analyst 近日透露，特斯拉 FSD 测试版已经向中国区用户推送，初期将以“影子模式”收集数据，在完成相关可行性的验证之后将逐步启动小规模试用。>> 查看详情

10、华为智选 & 奇瑞，智界 S7 通过工信部申报：首搭鸿蒙 4.0 车机系统

余承东前几天预热的那款奇瑞合作车型现已通过工信部申报，也就是华为智选车首款纯电轿跑 ——Luxeed ，型号似乎将命名为“智界 S7”。

根据余承东的说法，这款新车首搭鸿蒙 HarmonyOS 4 车机系统，将于本季度发布。>> 查看详情

11、京东：刘强东章泽天夫妇 “移民美国”等言论系谣言，已向公安机关报案

京东发言人发文表示，有关刘强东章泽天夫妇 “移民美国”“在美国买下过亿美金豪宅〞等言论均系无中生有、蓄意捏造的虚假信息。部分自媒体未经核实，大量散布传播上述谣言，甚至存在利用网络水军大规模、有组织地蓄意进行造谣抹黑的情况，我们已据此向公安机关报案。>> 查看详情

12、2023 雷军年度演讲

2023 年 8 月 14 日晚上 19:00，雷军第四次年度演讲「成长」在国家会议中心举行。在三小时的演讲中，雷军分享了过去 30 多年经历的几次关键成长和感悟，也发布了多款年度新品：

2599 元起，小米 Redmi K60 至尊版手机 发布：天玑 9200+ 配独显芯片，IP68 防尘防水 >> 查看详情

小米 MIX Fold 3 折叠屏手机 正式发布：搭载高通骁龙 8 Gen 2 领先版 + 潜望长焦镜头，8999 元起 >> 查看详情

3599 元起， 小米平板 6 Max 发布：14 英寸超大屏配骁龙 8+，PC 级 WPS 体验 >> 查看详情

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今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们明天见。

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