东方 Project 弹幕游戏正作第 19 部《东方兽王园》发布，Steam 国区售 58 元

IT之家 8 月 15 日消息，东方 Project 第 19 弹游戏新作《東方獣王園 〜 Unfinished Dream of All Living Ghost.》日前已经在 Steam 平台正式发售。

该游戏是东方 Project 系列发布在 Windows 平台上的第十四代正作，国区售价 58 元，目前 Steam 评价为“特别好评”。

▲ 图源 Steam 平台游戏页面

IT之家早前曾报道，本作是首部支持网络联机对战功能的东方正作，游戏体验版发行于 2023 年 5 月 7 日第二十回博丽神社大祭，游戏画面构成大体基于东方 Project 第 9 作（东方花映塚），但重构了游戏系统，操作与弹幕感更接近传统东方 STG。本作有大量的剧情模式，与对战模式的系统稍有不同，可以单人体验。

▲ 图源 Steam 平台游戏页面官方截图

▲ 图源 Steam 平台游戏页面官方截图

▲ 图源 Steam 平台游戏页面官方截图

据悉，《東方獣王園 〜 Unfinished Dream of All Living Ghost.》的游戏背景为：

由于市场开放，古代土地的所有权已经消失，灵体们觊觎着失去主人的土地。博丽灵梦在这些灵体之中发现了曾经见到过的贪婪动物灵，作为巫女，博丽灵梦将降服这些企图夺取土地的不轨者，同时也为了寻找动物灵的主人而展开行动。

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