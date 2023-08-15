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vivo 大模型云端方案现身 C-Eval，部分指标接近 GPT-4

2023/8/15 22:13:23 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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感谢IT之家网友 软媒新友2064893 的线索投递！

IT之家 8 月 15 日消息，继华为小艺、小米小爱同学、OPPO 小布助手升级 AI 大模型能力之后，vivo 也准备在大模型领域发力。

目前，华为、小米、OPPO 相关大模型以及全新智能助手已经开始或即将开始测试，而现在，vivo 自研大模型云端方案也已经出现在 C-Eval 排行榜上，可能会在 OriginOS 4 中为 Jovi 助手带来不一样的东西。

IT之家注：C-Eval 是一个全面的中文基础模型评估套件。它包含了 13948 个多项选择题，涵盖了人文、社科、理工以及其他专业四个大方向，包括 52 个不同的学科和四个难度级别。

从 C-Eval 给出的信息来看，vivo_Agent_LM_7B 是由 vivo AI 全球研究院自主研发的大规模预训练语言模型，从命名不难看出它有着 70 亿参数。

只看最终结果的话，vivo_Agent_LM_7B 最终得分为 64.4 分，位列 C-Eval 第五名，与第二名的 GPT-4 十分接近，甚至在人文领域更强，而且在社会科学领域也有不错的表现。

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