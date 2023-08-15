《永恒空间 2》公布主机版发售宣传片：现已登陆 PS5、XSX / S，首发加入 XGP

IT之家 8 月 15 日消息，太空射击游戏《永恒空间 2》公布主机版发售宣传片，现已登陆 PS5、Xbox Series X / S，首发加入 XGP。

据了解，《永恒空间 2》PS5 版港区售价 398 港元（IT之家备注：当前约 370 元人民币），支持中文。

此外，《永恒空间 2》于 4 月 7 日上线 Steam，国区售价 169 元，现八折后售价 135.2 元。

游戏简介：

你将在《EVERSPACE 2》这款快节奏的单人太空射击游戏中扮演一名飞行员，对抗凶残的敌人、接受严酷的挑战并争取史诗级战利品。探索 34 号星团非军事星域中饱经战乱的星系 —— 每个大型纯手工搭建的区域都有各种秘密、谜题以及危机在等着你。



亚当，一名在宇宙中寻求一席之地的克隆体飞行员，跟随他一起体验惊险刺激的科幻故事。随着非军事星域的局势变得一触即发，他的过去与不同派系之间的冲突纠缠在了一起。逃避殖民舰队的追捕，探究当地军阀的阴谋，躲避被能量控制的邪教徒，并击退好战的外星人。



想要生存下来，亚当不仅需要智慧、运气以及技巧 —— 他还需要聚集需要一支专业团队作为助力，并最终实现他逃离非军事星域的梦想。与拥有不同故事的老朋友和新盟友见面。他们会一同参与你的任务，提供可升级的特长，解锁新能力，并协助你继续前行。

踏上惊险又刺激的旅程

在 30 小时紧张刺激的战役期间，探索外星物种、揭露神秘事件、找到隐藏宝藏并对抗狂徒保护你的货物。完美主义者可以深入 EVERSPACE 的宇宙，花超过 90 小时来完成每一项支线任务和挑战，并成功探索所有秘密。

让绚丽的激光为你代言

以《EVERSPACE》的方式消灭你的敌人。闪避、冲刺、翻滚，接着杀进一场激烈的太空狗斗，把敌人变成太空垃圾。使用各种武器和能力来摧毁无人机、战机、重型轰炸机，以及强大的炮艇。但别骄傲！即使是最富有经验的飞行员，在面对大型主力舰及幽古族守卫时依然充满危险。利用你周边的环境，在众多敌人面前取得优势。

在浩瀚的银河探索驰骋

进入 EVERSPACE 的宇宙，在闲暇时进行探索。非军事星域及 34 号星团周边的地区充满主线及支线任务、活动、事件及未被揭开的秘密。启动你的超光速推进器，在七个不同星系中探索超过 100 个纯手工搭建的星区，在星系间留下你的传说。

我的风格就是独树一帜

数之不尽的战机将用以扩大您的私人船舰收藏，通过优化飞船配装来使各独特舰船类型登峰造极。只要钱到位，整个星团的贸易商都很乐意为您提供模块改装服务，或者在您想要进行全新的飞行体验时提供全面的舰船换新业务。巧妙地组合不同的模块、武器和装置并优化技能，来贴合您的个人游玩风格及当前任务需求。

寻找宇宙角落的秘宝

只有聪明的飞行员才能成功。掠夺散落在非军事星域所有可探索区域中的狂徒宝藏、可打捞的飞船残骸以及幽古族的隐藏秘宝。搜索建筑物、解开谜题、炸毁小行星，以及重建废墟来获取每一件秘宝。

史诗级的战利品等着你

狩猎更好的装备，以强大的装备组合来扩大你的军火库。你可以寻找符合你游玩方式的战利品，不过也别排斥跳出舒适圈，尝试新玩法。随时准备好寻找及利用装备、优化技能、装置及船舰间的加成作用，充份激发它们的潜能。

开启逐鹿星海的征途吧

完成《EVERSPACE 2》的大型战役并不是游戏的结束！在高危区域及幽古裂隙中进行高难度挑战，将你的装备和运气推到极限，对抗愈发狂暴的敌人。完成一次挑战来获取拥有强大力量及超卓能力的传说装备。