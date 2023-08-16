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《极限竞速：地平线 5》游戏更新：车库扩容至 2000 辆、引入 23 款新车

2023/8/16 8:06:14 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 8 月 16 日消息，开发商 Playground Games 本周二面向 Xbox 和 PC 平台玩家，为《极限竞速：地平线 5》（Forza Horizon 5）游戏发布了《Italian Automotive》更新。

本次更新主要引入了来自意大利车企的 23 款新车，玩家可以在 Festival Playlist、Autoshow 和新 DLC 中驾驶和感受这些新车，包括阿尔法罗密欧、菲亚特、蓝旗亚、阿巴斯等知名意大利汽车品牌的多款车型。

其中部分新车包括

  • 2023 Lamborghini Huracán Tecnica

  • 2022 Ferrari 296 GTB

  • 2021 Lamborghini Essenza SCV12

  • 2020 Ferrari Roma

  • 2020 Lamborghini SC20

  • 2019 Italdesign DaVinci Concept

  • 2018 Lamborghini #63 Squadra Corse Huracán Super Trofeo Evo.

本次更新还扩容车库，将 1000 辆上限增加到 2000 辆，拥有 Tune 和 Livery 的玩家插槽数量增加到 1000 个。IT之家注：视频来自于 STWU

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关键词：极限竞速

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