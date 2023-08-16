《极限竞速：地平线 5》游戏更新：车库扩容至 2000 辆、引入 23 款新车

IT之家 8 月 16 日消息，开发商 Playground Games 本周二面向 Xbox 和 PC 平台玩家，为《极限竞速：地平线 5》（Forza Horizon 5）游戏发布了《Italian Automotive》更新。

本次更新主要引入了来自意大利车企的 23 款新车，玩家可以在 Festival Playlist、Autoshow 和新 DLC 中驾驶和感受这些新车，包括阿尔法罗密欧、菲亚特、蓝旗亚、阿巴斯等知名意大利汽车品牌的多款车型。

其中部分新车包括

2023 Lamborghini Huracán Tecnica

2022 Ferrari 296 GTB

2021 Lamborghini Essenza SCV12

2020 Ferrari Roma

2020 Lamborghini SC20

2019 Italdesign DaVinci Concept

2018 Lamborghini #63 Squadra Corse Huracán Super Trofeo Evo.

本次更新还扩容车库，将 1000 辆上限增加到 2000 辆，拥有 Tune 和 Livery 的玩家插槽数量增加到 1000 个。IT之家注：视频来自于 STWU。

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