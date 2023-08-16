国家邮政局：引导邮政快递企业规范利用农村客运车辆搭载邮件快件，降低农村末端寄递成本

IT之家 8 月 16 日消息，IT之家从国家邮政局官网获悉，8 月 15 日，国家邮政局召开局长办公会议，审议并原则通过《邮件快件农村客运车辆搭载作业要求》行业标准（报批稿）等文件。

会议指出，制定《邮件快件农村客运车辆搭载作业要求》行业标准是贯彻落实国务院办公厅《关于加快农村寄递物流体系建设的意见》关于鼓励邮政、快递、交通、供销等物流平台加快推广农村寄递物流共同配送模式，鼓励各地区合理配置城乡交通资源，完善农村客运班车代运邮件快件合作机制的又一务实举措，既考虑了农村寄递服务需求，又兼顾了农村客运服务实际情况，可有效保障作业安全和人员安全，确保“交邮合作”“交快合作”更加顺畅高效，对于促进交通运输、邮政快递深度合作融合，提升寄递服务品质具有重要意义。

会议强调，要进一步发挥标准工作对行业高质量发展的促进和支撑作用，不断提升行业标准化水平，抓好标准的落地实施工作，引导邮政快递企业规范利用农村客运车辆搭载邮件快件，有效降低农村末端寄递成本，为畅通城乡经济循环，更好服务乡村振兴贡献行业力量。

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