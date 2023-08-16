smart 精灵#1 Pulse 心动版推限时购车权益，享尾款抵扣 1 万元

IT之家 8 月 16 日消息，今日 smart 官方公布了 smart 精灵#1 Pulse 心动版权益调整公告。在 2023 年 8 月 16 日-8 月 31 日下定 smart 精灵#1 Pulse 心动版的消费者，享车辆尾款抵扣权益 1 万元、密友氛围组套装免费升级权益 9000 元、首任车主充电桩及基础安装服务权益、复购权益及“限时低息”金融方案。

IT之家注意到，官方表示同样关注用户权益的保护，对于在 2023 年 8 月 1 日-8 月 15 日支付定金的购买精灵#1 Pulse 心动版并在 2023 年 9 月 30 日前完成尾款支付的的用户，smart 将在用户完成尾款支付后的 5-10 个工作日内向对应订单的下单人 smart 账户发放 10 万 smart 积分。

目前，smart 精灵#1 Pulse 心动版官方指导价为 22.9 万元。基于 SEA 浩瀚架构打造的 smart 精灵#1 Pulse 心动版搭载一台后置电机，最大功率 200kW，峰值扭矩 343N・m，配备有 66kWh 三元锂电池组，CLTC 综合续航里程 535km，百公里加速时间 6.7s。

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