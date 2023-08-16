2024 款奇瑞艾瑞泽 e 上市：售 15.28 万元起，续航最高 455 公里

IT之家 8 月 16 日消息，奇瑞 2024 款艾瑞泽 e 今日上市，共推出两款车型，分别为 405 公里出行版和 455 公里出行版，售价分别为 15.28 万元和 15.78 万元。新款艾瑞泽 e 是一款纯电动轿车，外观和内饰设计与在售车型基本保持一致，动力性能有所下降。

外观方面，2024 款艾瑞泽 e 依然采用封闭式进气格栅造型，车身尺寸为 4572（4602）/1825/1540 毫米，轴距为 2670 毫米。车尾造型不变，尾标加入蓝色元素，展现纯电车型身份。

内饰方面，2024 款艾瑞泽 e 依旧延续对称式布局，配备嵌入式中控屏并对下方副仪表台的设计进行了微调，增加更多的储物空间。此外，主驾驶座椅还新增了电动腰托和通风功能。

动力方面，2024 款艾瑞泽 e 采用单电机布局，永磁同步电动机最大功率 100 千瓦，峰值扭矩 175 牛・米，IT之家注意到，相比 2023 款车型最大功率降低了 20 千瓦，峰值扭矩降低 35 牛・米。2024 款艾瑞泽 e 采用宁德时代提供的磷酸铁锂电池，电池容量为 48.16 千瓦时和 53.61 千瓦时，对应的纯电续航里程为 405 公里和 455 公里（具体测试工况未知）。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。