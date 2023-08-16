杭州市场监督管理局：取缔网约车“一口价”系误解

IT之家 8 月 16 日消息，浙江省政府网站“浙江省民呼我为统一平台”近日显示，杭州市市场监督管理局声称，拟于 8 月中旬召开“价格政策告诫会”，将责令网约车公司（平台）取缔“一口价”、“优惠价”等价格。这一消息引发网友热议。

▲ 图源 浙江省民呼我为统一平台

上海证券报今日报道称，从杭州市市场监管局获悉，杭州不会“一刀切”取缔网约车“一口价”。杭州市市场监管局相关负责人说：“要取缔的是不合法、不合规的‘一口价’。之前的回复并不严谨，造成了误解。”

报道称，不合法、不合规的“一口价”，主要是指网约车公司（平台）未向交通主管部门进行价格备案。杭州 15 日的政策宣贯会明确要求 43 家网约车公司（平台），不得强制司机接“一口价”“特惠价”等订单，不得将“一口价”“特惠价”接单结果和司机日常考核、赋分等挂钩，确保司机的自愿选择权。

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IT之家经过查询得知，网约车“一口价”模式，是指乘客在输入起讫点后，系统给定该行程起讫点、路线确定的前提下，所见价格即为结算运营价格的出价模式。

虽然网约车出行平台“一口价”订单，让很多网约车司机的收入“客观上减少了”，不过该模式却有益于乘客，乘客能够降低出行成本的同时，避免司机进行“故意绕路”之类“宰客行为”，因此从多方面而言，“一口价”这种网约定价形式仍存在着一定争议。

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