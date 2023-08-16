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HMD Global 发布诺基亚 C210 手机，售价 109 美元

2023/8/16 10:26:04 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 8 月 16 日消息，HMD Global 今天在发布诺基亚 G310 5G 手机之外，还在美国市场上推出了诺基亚 C210 手机。

诺基亚 C210 手机正面配有钢化显示玻璃，具备 IP52 级别防水，并带有消除风噪的诺基亚 OZO 技术。

IT之家在此附上诺基亚 C210 手机规格如下：

  • 6.3 英寸屏幕，分辨率为 720*1560，配有 V 型刘海，长宽比为 20:9，康宁大猩猩 3 玻璃保护

  • 高通 11nm 骁龙 662 八核处理器（4 个 2GHz 的 Kryo 260+4 个 1.8GHz 的 Kryo 260 CPU），搭配 Adreno 610 GPU

  • 3GB 的内存，32GB 的内置存储，最高支持 512GB 的 MicroSD 卡扩展

  • 运行安卓 13 系统

  • 1300 万像素主摄、200 万像素深度传感器，配 LED 闪光灯

  • 500 万像素前摄

  • 配 3.5mm 耳机端口

  • 侧面指纹传感器

  • IP52 级别防水

  • 尺寸：159.5×73.9×8.6mm

  • 重量：167.8 克

  • Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, USB Type-C

  • 3000mAh 容量电池，支持 10W 充电

  • 将于 9 月 14 日发售，售价为 109 美元（IT之家备注：当前约 796 元人民币）

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关键词：HMD诺基亚手机

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