别克世纪 MPV 新增七座臻享款：售价降至 50 万元以下，还将推高定版车型

IT之家 8 月 16 日消息，别克世纪豪华 MPV 车型宣布新增七座臻享款车型，售价 46.99 万元。

该车尺寸为 5230x1980x1864mm，采用全新飞檐展翼前脸、旋羽交互 LED 大灯、贯穿式光翼 LED 尾灯。

内饰方面，该车采用一体环抱式设计，七座臻享款独有林深棕打孔真皮座椅，前排中央扶手箱内置压缩机式 4.3L 车载冰箱。

此外，别克世纪七座臻享款采用了 2 + 2 + 3 座椅布局，二三排共用纵向电动长滑轨，二排还有电动横滑。

该车的第二排座椅支持电动调节、加热、通风、按摩等；第三排座椅可放倒移动，形成纵深 1112mm 的后备箱空间。该车还有 7 项座椅联动模式，包括上下车、入眠模式等。

别克世纪七座臻享款搭载了全新一代 VCS 智能座舱系统，采用 EYEMAX 30 英寸一体弧面 6K 屏及高通骁龙 8155 芯片、5G 通信技术，还支持整车系统级 OTA 远程升级。最新迭代的别克 eConnect 智联科技融合了百度车载生态系统。

辅助驾驶方面，该车搭载全新一代 eCruise Pro 智能辅助驾驶科技，拥有 LCC 车道居中保持、TJA 交通拥堵辅助、FSR ACC 全速域自适应巡航等功能，以及 360° 高清全景影像等。

动力方面，别克世纪全系搭载由第八代 Ecotec 2.0T 可变缸涡轮增压发动机、9 速 HYDRA-MATIC 变速箱及 48V 轻混动系统组成的智能驱动系统，提供 174kW 最大功率和 350N・m 最大扭矩。

此外，别克世纪 MPV 将推四座高定版车型，联手高定服装设计师郭培进行打造，具体配置和售价未公布。



IT之家附别克世纪车型各版本售价如下：

四座高定版：暂未公布

四座私享版：68.99 万元

四座逸世版：60.99 万元

六座蕴世版：52.99 万元

七座蕴世版：51.99 万元

七座臻享款：46.99 万元

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