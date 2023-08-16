Steam 调整非美元区最低价格门槛，打折也不得低于 3.6 元

IT之家 8 月 16 日消息，Valve 今日发布《Steam 最低价格门槛的更新》公告，宣布其调整了一些非美元货币所允许的最低价，若您有游戏或 DLC 定价在 5 美元或更低则可能受到影响。

简单来说，美元区 0.99 美元（IT之家注：国区为 6 元）的最低价保持不变，而其他一些货币区的最低价将调整为与去年 10 月公布的“推荐货币转换”政策保持一致。

由于这一变化，在一些地区使用较老、较低定价的游戏或 DLC 在一些国家或地区可能遭到隐藏而无法购买，或无法提供此前那么大的折扣。

定价为 0.99 美元档的产品最多可提供 50% 的折扣，即 0.495 美元（当前约 3.6 元人民币）

定价为 1.99 美元档的产品最多可提供 75% 的折扣，即 0.4975 美元（当前约 3.63175 元人民币）

定价为 4.99 美元档的产品最多可提供 90% 的折扣，即 0.499 美元（当前约 3.6427 元人民币）

有什么变化？

这些最低价格此前与我们旧版的定价转换推荐是相符的。我们在 2022 年 10 月更新了那些推荐价格，以适应一些币种的价值随着时间推移而出现的大幅变化，因此此次的变动将让我们的最低价格与新的推荐价格相匹配。

我需要进行什么变更？

如果您一款或多款产品的定价或折扣价低于新的最低价格，则会导致以下问题之一：

如果您产品的基础价格低于 Steam 在某一币种中的最低可能交易价格，则将无法继续在使用该币种的国家 / 地区购买。

如果您已安排的折扣会导致您的最终价格低于 Steam 最低可能交易价格，则在最终价格低于最低允许价格的国家 / 地区，顾客将无法购买该产品。

如果您在任何币种中的基础价格低于 Steam 的最低可能交易价格，您将无法安排新的折扣。

如果您在任何币种中的最低价格接近 Steam 的最低可能交易价格，您可输入的折扣可能受限，以确保折后价格不会低于最低允许价格。

如何进行所需变更？

若要进行必要的变更，请参见以下两款工具：



定价：访问价格管理工具在此视图中，若有价格低于最低允许价格，则产品名称则会以亮红色的高亮显示。此外，您还会在每个低于下限的价格旁边看到一个红色标志。

要解决此问题，方法之一是使用下拉列表选择美元价格档位，然后将推荐的货币转换应用于该程序包的所有币种。

另一种方法是前往每个有红色标志的币种字段，手动输入一个数字，将价格调整为最低允许价格或更高。

更新价格对于将来的折扣有何影响？

当您修改游戏的基础价格，Steam 将自动调整所有已安排的折扣价格，使其符合您想要的折扣比例。但是，如果您在接下来的 30 天中安排了折扣，则无法提高您的游戏价格。价格上调会导致所有地区进入 30 天的折扣冷却期（即使您只是提高一个币种中的价格 ）。一些开发者会选择等到打折后再立即进行价格更改，此时产品已经处于两次折扣间的冷却期了。

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