智己汽车发布智驾 NOA 路线图，未来 3-5 年实现大部分场景自动驾驶

IT之家 8 月 16 日消息，今日，智己汽车在清华科技园举办“IM AD DAY 智己汽车智能驾驶发布会・清华篇”，期间公布了其 NOA 智能驾驶方案路线图，号称用 2 年走完友商 9 年智驾路。

高速 NOA：2023 年 4 月首城落地 → 2023 年 12 月辐射全国 333 城；

城市 NOA：2023 年 4 月开启内测 → 2023 年 10 月在上海正式公测，同步迈入「城市 NOA 时代」；

去高精地图 NOA：2023 年 4 月开启内测 → 2023 年 9 月开启公测，进入「无图 NOA」时代；

通勤模式：2024 年百城齐开；

Door to Door（全场景通勤）：2025 年落地，适用于绝大多数场景。

据介绍，不依赖高精地图的 NOA 辅助驾驶功能将于 2023 年 9 月开启公测，城市 NOA 将于 2023 年 10 月正式公测；同时即将首发的 LS6 将全系具备去高精地图 NOA 能力，交付即搭载一键场景代驾功能。

官方还公布了 IM AD 智能驾驶辅助产品时间表：2024 年让智己 IM AD 的通勤模式覆盖全国 100 多个城市，并于同年出海欧洲，目前感知已完成欧洲本地化适应性训练，规划算法已适配当地环境及驾驶习惯。

同时，智己汽车还宣布将在成都车展推出全新智己 LS6。

智己 LS6 全系将具备「无图 NOA」能力，并且交付即搭载「一键场景代驾」功能，包括「一键贴边」「一键循迹」「一键脱困」「一键泊车」等，更多场景的「一键」功能也在陆续开发中。

IT之家此前报道，上汽智己 LS6 目前已经完成工信部申报。根据智己 LS6 的申报信息来看，这款车型长宽高分别为 4,904/1,988/1,669 mm，轴距 2,950 mm，定位中大型 SUV，采用 800V 碳化硅平台，搭载 100 度三元锂电池包，双电机版官方续航 706 公里。

动力方面，智己 LS6 可选单电机、双电机版本，双电机车型最高车速 252 公里每小时，零百加速 3.5 秒内，电池由宁德时代与上汽合资的企业上汽时代提供。

此外，刘涛在上月末也通过亲测的形式放出了智己 LS6 的充电数据，他在特来电 1000V / 600A 液冷超充桩进行了测试，最终耗时 19 分钟补能 547 公里（SOC 从 2％到 80％），期间充电功率最高达到了 388kW。

基于 BEV+Transformer、Occupancy Network 占用网络、无图 NOA、通勤模式等智能驾驶前沿技术突破，智己汽车联合 Momenta 推出了完全数据驱动的三大技术方案：DDOD、DDLD、DLP：

DDOD（Data-Driven Occupancy & Object Detection，数据驱动的占用和对象检测）

DDOD 可以理解为智己版的「Occupancy Network 占用网络」。

它采用厘米级网格，无需 Lidar 即可解决地面凸起物、路牙等通用障碍物感知，可以检测地面高程信息，全方位感知周围的环境信息，为用户提供更极致的体验。

DDLD（Data-Driven Landmark Detection，数据驱动的地标检测）

DDLD 是实现「无图 NOA」、「通勤模式」的关键技术。

它基于数据驱动的方式，在车辆行驶过程中实时建图，在实时建图叠加的基础上，对多次建图进行融合形成对道路特征的准确识别，对于道路拓扑结构可以像人一样进行脑补，提高了复杂路口等场景的通行能力，摆脱对高精地图的依赖。目前，DDLD 已拥有百万公里级的训练数据。

DLP（Deep Learning Planning，基于深度学习的规划算法）

DLP 采用深度学习，基于 Transformer 架构的规划模型，车云闭环联动迭代，建立对场景和他车行为的高效理解，显著提高对复杂环境变化的预判能力。

DLP 可以提前规划智驾行为，实现更像人的智能驾驶，打造安全舒适的体验，起停丝滑，变道果断，无顿挫，无限接近人类老司机。

智己汽车还公布了以上技术的应用时间表：

DLP：2023 年 4 月，智己汽车联合 Momenta 发布行业内首个 D.L.P.人工智能模型；

DDLD：2023 年 9 月，启动无高精地图的 DDLD 技术方案公测；

DDOD：2024 年，预计进入基于 Occupancy 占用网络的 DDOD 技术方案应用阶段。

据介绍，智己 IM AD 是行业唯二兼容 Xavier、Orin 双智驾计算平台的自研厂商，拥有高效的算法开发能力：

- 通过算法优化，在满足功能增长的前提下，将算力需求降低了 90%。同时通过模型定点、模型压缩，核心算法自动调优和跨层融合，将模型效率提升 500%；

- 仅依靠 Xavier、Orin N 有限算力平台，即可实现全域视觉融合；

- 仅依靠单 Orin X 芯片和单激光雷达，即可覆盖全量城市场景及去高精地图。

基于中国道路碰撞事故频次统计，IM AD 百万公里 0.6 次，人类驾驶百万公里 1.9 次，IM AD 是人类驾驶安全的 3.2 倍；针对安全类误制动频次，IM AD 百万公里小于 1 次，是行业水平 5 倍。

行车性能方面，IM AD 的变道成功率达到 98%，比头部玩家提升 10%；不舒适减速次数仅为 1.3 次 / 千公里，舒适性达到头部玩家 2.3 倍；安全接管次数为 0.36 次 / 千公里，流畅性超过行业头部玩家；

泊车性能方面，IM AD 的泊车接管率仅 0.8%，远低于行业头部玩家；泊车成功率 97%，车位识别率高达 99.4%。

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