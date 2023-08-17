比亚迪方程豹两款新车豹 8 / 豹 3 首发亮相，将组成“583 硬派家族”

IT之家 8 月 17 日消息，比亚迪昨晚举行方程豹品牌暨技术发布会，首款车型 —— 豹 5 首发亮相，IT之家昨天较为详细地介绍了这款车的参数信息。

在豹 5 完成首秀之后，与年初的“仰望”品牌发布会类似，方程豹品牌也带来了“One more thing”—— 全尺寸新能源硬派越野概念车豹 8（SUPER 8）。而这款车与仰望 U9 一样，在发布会亮相之前，几乎没有任何信息对外界透露。

从外观来看，新车相比于豹 5 采用了更加激进的外观设计语言，官方称其“将赛博工业美学与肌肉感相融合”，具有“强壮、宽大的体量”和“高级、纯粹的车身型面”。细节方面，该车采用了多种更具未来风格的设计，包括封闭式中网、隐藏式门把手和电子后视镜。

该车车身整体设计更偏向简洁风格，同时采用大尺寸保险杠、宽体套件和外挂式备胎增强了该车作为硬派越野车型的力量感，车身姿态显得硕大、强壮。不过作为概念车，其更多配置信息暂未公布，预计量产车型将拥有介于豹 5 和仰望 U8 之间的定位和配置。

下图为IT之家现场实拍的新车部分细节图，一起来欣赏一下：

除此之外，方程豹官方还称第三款车型 —— 豹 3 也正处于研发阶段，从现场官方公布的 PPT 中依稀可以看出，该车将是一款紧凑型新能源硬派越野车型，不过实车暂未亮相。届时，方程豹将形成“方程豹 583 硬派家族”产品矩阵，号称“让不同人群的个性化用车需求拥有更专属的承载”。

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