开发者称“丧尸模式”将于《使命召唤：现代战争 3》回归

IT之家 8 月 17 日消息，据长期关注《使命召唤》系列游戏的推特博主 charlieINTEL 今日凌晨爆料，暌违两年已久的“丧尸模式”将于《使命召唤：现代战争 3》回归。

该博主在推特上放出了一段据称是“丧尸模式”中音频片段的内容，分析称该声音类似于“不死者”的叫声。而在此前，“丧尸模式”的上一次亮相还是在 2021 年的《使命召唤：先锋》之中。据称，动视的开发人员一直会使用短信来确认此前泄露的游戏信息，可以确认 Treyarch 工作室将在本作中主打“丧尸模式”。

IT之家此前报道，charlieINTEL 在前不久翻译了索尼 PlayStation 阿拉伯 YouTube 频道的最新宣传片得知，《使命召唤：现代战争 3》Beta 版将首先在 PlayStation 上推出。宣传片显示“玩家有机会率先在 PS 平台玩到 Beta 版，至少比任何其他平台早五天”。

值得一提的是，《使命召唤：现代战争 3》确认登陆 Xbox One 平台，PlayStation 官方在 YouTube 的宣传视频标题显示“即将推出 | PS5 & PS4”。

本作将于 11 月 10 日发售，售价高达 70 美元（IT之家备注：当前约 512 元人民币）。

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