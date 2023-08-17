Android 14 将加强耳机音量监控，超过安全阈值会自动调低

IT之家 8 月 17 日消息，Android 系统一直以来就有一项安全功能，当用户尝试将媒体音量提高到安全限制以上时，系统会发出警告，但此警告很容易被忽略，而 Android 14 将通过其新的音量警报功能更主动地保护用户的听力。

为了保护用户的听力健康，Android 14 将增加一项新功能，当用户使用耳机听音乐时，如果音量过高或持续时间过长，系统会发出警告，并自动降低音量。这个功能叫做“耳机音量过高警告（headphone loud sound alert）”，是为了遵守欧盟的安全标准。

这个功能的原理是，Android 会对音频信号进行频率分析，估算出声压级和可能造成的听力损伤。然后，根据一个 7 天滚动窗口内的累积“剂量”，判断是否超过了安全阈值。如果超过了，系统会弹出通知，并降低音量到 85 分贝以下。

IT之家注意到，这个功能目前只适用于有线耳机，不适用于蓝牙设备，因为蓝牙设备的实际声音大小可以独立于 Android 设备调节。此外，这个功能也不是默认开启的，只有在欧盟地区或者用户手动开启的情况下才会生效。

Android 14 正式版预计将在几周后发布，并在接下来的几个月内逐步推送给现有的手机。希望这个功能能让用户更加注意自己的听力健康，避免长期暴露在高分贝的音频中。

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