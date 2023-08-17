Intel3 工艺，英特尔 96 核 / 144 核 Sierra Forest 处理器曝光

IT之家 8 月 17 日消息，消息源 @结城安穗-YuuKi_AnS 近日在 X（推特）平台上发布推文，分享了仅配 E 核的至强（Xeon）系列规格。

推文曝光了两个 Sierra Forest 处理器版本，在上市之后将会和 AMD 的 Bergamo 处理器正面竞争。

IT之家在此附上本次曝光的两个处理器版本：

Q3PB 96Core - 72MB L3 - 350w

Q3PD 144Core - 108MB L3 - 350w

推文信息显示上述两个处理器目前已进入 A0 阶段，英特尔计划 2024 年上半年推出 Sierra Forest，目前来看开发工作比较顺利。

Sierra Forest 将采用“Intel3”工艺节点，使用 Crestmont 核心，是当前 Alder Lake 和 Raptor Lake 上所使用的 Gracemont 的继任者。

值得注意的是，Sierra Forest 是完全不同于 Emerald Rapids/ Granite Rapids 的系列，仅配备 E 核。

英特尔计划 2025 年推出基于“Intel 18A”（1.8nm）工艺的 Clearwater Forest CPU。

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