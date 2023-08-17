反馈称 Win11 八月更新存在诸多 BUG：安装失败、Surface Pro X 驱动故障等

IT之家 8 月 17 日消息，根据国外科技媒体 Windows Latest 报道，微软在今年 8 月补丁星期二活动日，面向 Win11 系统发布的 KB5029263 累积更新存在诸多问题，包括安装失败、explorer.exe 进程卡顿等等。

IT之家根据媒体报道，汇总 KB5029263 累积更新主要存在的问题如下：

安装失败：

根据 Feedback Hub 上用户反馈，在安装 8 月 9 日发布的 KB5029263 更新过程中，任务栏出现了无法清除的红点警告。

另一位用户反馈，安装更新会卡在 96%，曾尝试重启依然无效。

文件管理器卡死

部分用户反馈虽然能够成功安装 KB5029263 更新，但更新之后 explorer.exe 进程卡死，无法执行操作。

一位用户留言：“我是在 2023 年 8 月 12 日升级累积更新的，系统自动安装了 KB5029263 和 KB5028948。安装之后文件管理器无法打开任意文件夹或者文件，后台显示应用正在运行，但无法工作”。

Surface Pro X 也遇到问题

微软自家 Surface Pro X 在安装 8 月更新之后，无法调用 Snapdragon X24 LTE 调制解调器。在设备管理器中，用户点击 LTE 调制解调器标签后，会跳出错误消息“设备无法启动。(Code 10）”，随后跳出“（操作失败）请求的操作不成功。”

在事件查看器中显示“Device install required”，下面写着“下面写着“Device QCMS\VEN_QCOM&DEV_0489&SUBSYS_MSWW8180\3&33c1b731&0&0 required further installation”，这表示本次更新导致驱动问题。

Surface Pro X 所有者尝试重新安装驱动程序并使用 Microsoft 网站上提供的驱动程序刷新驱动程序，但无法解决由更新引起的问题。

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《报告称 Win11 安装 8 月更新后，无法登录 Microsoft Defender》

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