通用汽车与初创公司 Mitra Chem 合作，宣布开发“经济型电动汽车电池”

IT之家 8 月 17 日消息，据外媒 TechCrunch 报道，通用汽车公司日前正牵头向一家电池材料初创公司 Mitra Chem 投资 6000 万美元（IT之家注：当前约 4.39 亿元人民币）的 B 轮融资，该公司有望帮助通用汽车为未来旗下汽车制造更经济、更易获得的电动汽车用电池。

目前，大多数电池都由镍和钴制成的，随着相关资源逐步枯竭，价格正逐步走高，作为通用汽车与 Mitra Chem 战略投资的一部分，双方将开发先进的“铁基正极活性材料”作为新型电池，为通用汽车旗下电动汽车架构 Ultium 提供“兼容的电池动力”。

IT之家经过查询得知，Ultium 是通用汽车的新电动汽车平台，该平台还包含“全新电池设计”，通用汽车声称该平台是其“电动汽车计划的基础”，并将作用于未来一系列纯电车型。

Mitra Chem 称，其实验室由一个 "原子到吨级加速平台" 提供支持，该平台利用“模拟和物理机器学习”来加速电池配方的相关研发，并可同时评估电池寿命和其他相关工作。

Mitra Chem 首席执行官兼联合创始人 Vivas Kumar 表示：

通用汽车对 Mitra Chem 的投资不仅将帮助我们开发用于通用汽车的经济型电池化学材料，还将推动我们开发、部署和商业化一系列铁基阴极材料电池，这些电池可以为电动汽车、电气化储能及其他领域提供动力，助力未来行业发展。

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