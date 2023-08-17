比亚迪宋 L 量产版车型将亮相成都车展，定位中型 SUV

IT之家 8 月 17 日消息，据智电出行，比亚迪宋 L 量产版车型将于成都车展亮相，该车定位中型 SUV，外观将会采用比亚迪最新的“先锋龙颜美学”设计语言。据此前消息，新车将于第四季度上市。

这款新车已经完成工信部申报，共有单电机和双电机两个版本，外观一致，前者最大功率 380kW，后者最大功率 230kW，最高时速 201km/h。

据官方介绍，宋 L 是一款集运动、力量于一身的猎跑型先锋 SUV，造型风格突破传统，以“光”为灵感，打造王朝新一代“先锋龙颜美学”。

比亚迪宋 L 长宽高分别为 4840/1950/1560mm，轴距为 2930mm，前格栅采用“龙牙”设计，配备矩阵式 LED 大灯，贯穿式灯带嵌在大灯上部，车顶标配全景天幕，还有无框车窗、隐藏式门把手和两款轮圈，整备质量 2385kg。

动力上，宋 L 搭载前后双电机，峰值功率分别为 150/230kW，额定功率 75/70kW；单电机版峰值功率 230kW，额定功率 70kW。

截至目前，IT之家根据比亚迪对该车的多次预告将新车配置信息大致总结如下：

无框车门

电动升降尾翼

有望提供传统 / 电子后视镜可选

基于 e 平台 3.0 研发

CTB 车身电池一体化技术

智能电四驱系统

“云辇”智能车身控制系统

新一代智能座舱

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