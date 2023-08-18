阿维塔汽车 ADS 高阶功能包新增北京、重庆地区，所有用户均可免费领取一个月

IT之家 8 月 18 日消息，阿维塔汽车今日宣布，ADS 高阶功能包新增北京、重庆地区，此前已覆盖上海、广州、深圳、杭州地区，所有用户均可免费领取一个月 ADS 高阶功能包，深度体验城区 NCA。

▲ 图源阿维塔公众号

据官方介绍，阿维塔 ADS 高阶功能目前已在北京五环内快速路全覆盖，亦庄、海淀、顺义五环外城市道路部分覆盖。城区智驾领航辅助现阶段还需依赖高精地图，目前仅支持北京、重庆、上海、深圳、广州、杭州六个城市的高精地图覆盖道路，未来将根据高精地图开放进程，逐步开放更多城市。

▲ 阿维塔 11，图源阿维塔公众号

据IT之家此前报道，阿维塔今年 6 月宣布，在今年 12 月 31 日之前购买 ADS 高阶功能包，一次性买断为 1.8 万元，相比于此前的 3.2 万元，打了 5.6 折。

除了一次性买断外，用户还可以选择按月或按年体验该功能包，价格分别为 640 元 / 月和 6400 元 / 年，支持多次订阅。购买了该功能包的用户，可以体验到城区智驾领航辅助和 AVP 代客泊车辅助两大功能。

▲ 阿维塔 12 申报图

目前，阿维塔首款轿车阿维塔 12 已经通过工信部申报，该车将于在德国慕尼黑车展（当地时间 2023 年 9 月 3 日-9 月 7 日）正式亮相，开启全球首秀。该车定位中大型轿车，长宽高分别为 5020 / 1999 / 1460mm，轴距 3020mm。

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