清华系团队开源 BioMedGPT-10B 百亿参数可商用多模态医药大模型

IT之家 8 月 18 日消息，今日上午，大模型初创公司水木分子联合清华大学智能产业研究院（AIR）宣布，开源可商用多模态生物医药百亿参数大模型 BioMedGPT-10B。

据介绍，该大模型可用于提升药物研发各个环节的效率，包括新药立项评估、药物设计和优化、临床试验设计、适应症拓展等。该模型在生物医药领域的问答能力号称“比肩人类专家水平”，在多个生物医药问答基准数据集上实现了 SOTA，已成功通过了美国医师资格考试。

IT之家查询 GitHub 页面获悉，该模型已在 8 月 14 日上线开源，不过模型文件存储在百度网盘。

此外，该团队一同上线了 BioMedGPT-LM-7B，号称是“首个可商用、生物医药专用的 Llama2 大模型”。

近日，前快手商业化业务中台技术负责人，资深架构专家张铁蕾宣布加入水木分子，出任技术工程副总裁，将带领团队加速推进生物医药大模型的架构设计和工程落地。

水木分子是由清华大学智能产业研究院（AIR）于今年 7 月孵化成立的大模型创业公司，致力于打造生物医药行业基础大模型及新一代对话式药物研发助手，目前已完成千万级种子轮融资。清华大学国强教授、AIR 首席研究员聂再清教授任首席科学家。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。